Vitruvius Summer School 2023 “L’arco. Dall’antichità al mondo contemporaneo”

Fano (PU) – La Vitruvius Summer School 2023 ha come tema “L’arco. Dall’antichità al mondo contemporaneo” e prenderà in esame un monumento simbolo dell’antichità classica – l’arco – a partire dalle sue origini in età greca e al suo sviluppo in età romana fino alle sue evoluzioni dal Rinascimento all’età contemporanea. Il corso si terrà a Fano, città di Vitruvio, nella sede dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, a Palazzo San Michele, dal 2 all’8 luglio 2023 e si articolerà in lezioni teoriche, letture del testo vitruviano, sopralluoghi e visite guidate.

Le lezioni saranno tenute da Eugenio La Rocca (Accademia dei Lincei), Sandro De Maria (Università di Bologna), Oscar Mei (Università di Urbino Carlo Bo), Ingrid Rowland (University of Notre Dame, Usa), Karlfriedrich Ohr (Universität Karlsruhe), Paolo Clini (Università Politecnica delle Marche), Antonello Alici (Università Politecnica delle Marche), Håkan Hökerberg (Swedish Institute in Rome), Lorenzo Kosmopoulos (Università la Sapienza di Roma), Laura Baratin (Università di Urbino Carlo Bo), Werner Oechslin (Oechslin Bibliotek Einsiedeln), Alessandro Viscogliosi (Università La Sapienza di Roma), Furio Cappelli.

Una novità importante è che, quest’anno, la Vitruvius Summer School si aprirà anche alla città, con due lezioni aperte liberamente a tutti, entrambe presso la Mediateca Montanari: precisamente l’inaugurazione del corso domenica 2 luglio alle ore 18, con la lectio magistralis del prof. Eugenio La Rocca su “La processione trionfale, tra religione e autorappresentazione” e lunedì 3 luglio ore 17.15, con la conferenza del noto studioso prof. Karlfriedrich Ohr su “La basilica di Vitruvio”, cui seguirà una tavola rotonda con lo stesso Ohr, Eugenio La Rocca, Paolo Clini e Oscar Mei.

La Vitruvius Summer School 2023, organizzata da Centro Studi Vitruviani e Università Politecnica delle Marche, con la collaborazione di Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Ministero della Cultura, Regione Marche, Comune di Fano e Fondazione Carifano, è diretta dal prof. Oscar Mei, docente di archeologia classica a Urbino e coordinatore scientifico del Centro Studi Vitruviani, con la collaborazione del prof. Antonello Alici per la Politecnica delle Marche.