Vittoria Colonna: per Aset tariffe son vantaggiose e la gestione è equilibrata

Fano (PU) – In merito alle osservazioni sulla gestione della sosta al nuovo parcheggio Vittoria Colonna, è opportuno fare chiarezza su alcuni aspetti fondamentali.

“L’intervento realizzato al Vittoria Colonna rappresenta solo un primo passo di un più ampio piano di riorganizzazione dei parcheggi cittadini, con l’obiettivo di offrire tariffe accessibili e garantire un servizio efficiente per cittadini e visitatori – spiega Giacomo Mattioli, Presidente di ASET Spa -. Nessun altro Comune nelle Marche può vantare una tariffa così bassa come quella del Vittoria Colonna: 1 euro per 2 ore di sosta, quindi con prima ora gratuita, una soluzione che facilita l’accesso al centro storico e supporta il commercio locale. Tuttavia, per evitare abusi e occupazioni prolungate dei posti auto, è stato introdotto il pagamento minimo di 1 euro. Inoltre, il pagamento è previsto solo per i giorni feriali. In assenza di questa regola, avremmo assistito a una continua saturazione dei posti con la sola ora gratuita, a danno della rotazione necessaria per chi davvero ha bisogno di sostare”.

La struttura è attiva dalle 7 alle 21, con una gestione flessibile e attenta alle esigenze della comunità. Dalle 7 alle 8.30 e dalle 19.30 alle 21, la sosta è totalmente gratuita, offrendo ulteriori agevolazioni per chi desidera raggiungere il centro storico, sia per lavoro che per svago.

“Siamo convinti che questa soluzione rappresenti un compromesso efficace tra l’esigenza di offrire tariffe basse e l’importanza di mantenere un equilibrio nella gestione dei posti disponibili – conclude il Presidente Giacomo Mattioli -. ASET Spa continuerà a lavorare con l’Amministrazione comunale per migliorare ulteriormente la sosta in città, nell’ambito di un piano parcheggi più ampio e organico”.