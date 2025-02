Volley femminile, per Apav Bcc-Termomet altri importanti traguardi

0 Condividi Facebook Twitter

Lucrezia di Cartoceto (PU) – Dopo un inizio in chiaroscuro, l’Apav Bcc-Termomet può essere orgogliosa per l’andamento della sua stagione. Le ragazze di coach Burini e Caselli hanno raggiunto importanti traguardi e, la stagione non è ancora finita. In costante crescita, le ragazze hanno messo tanto impegno lavorando con serietà e professionalità. Questo, ha permesso loro di raggiungere il passaggio alla Final Four e la conquista dei playoff del campionato regionale di Serie C Femminile.

“Non si fermano le nostre ragazze – afferma orgoglioso coach Burini – che inanellano la 12 vittoria di fila in campionato proiettandoci al secondo posto solitario in classifica. Marcucci e C. già sicure della conquista dei playoff promozione hanno continuato a vincere e ad incrementare punti per poter recitare un ruolo da protagoniste nella seconda fase di questo campionato. Mercoledì, invece, – afferma ancora Andrea Burini – è arrivata una ‘dolce’ sconfitta per 3-2 contro la capolista Urbania nei quarti di Coppa Marche, ma ci bastava vincere due set per ottenere il pass per Final Four di Coppa. Dopo un inizio di stagione non brillante, – conclude – le ragazze sono riuscite ad esprimere il loro valore che le ha portate ad ottenere ottimi risultati, che per una squadra neopromossa, come la nostra, non erano per niente scontati. Complimenti a tutte”.

di Giuseppe Frassinelli