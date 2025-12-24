Vongole, Lega Marche: “Mantenuta la parola, niente nuove proroghe”

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – “Accogliamo con soddisfazione la decisione dell’Assemblea legislativa regionale di ritirare la nuova proroga per il comparto vongolaro marchigiano. Una scelta giusta di cui ci siamo fatti promotori in modo convinto”. Così i consiglieri regionali della Lega Renzo Marinelli, Andrea Maria Antonini e Nicolò Pierini, al termine della sessione consiliare dedicata al bilancio di previsione 2026.

“Come già stabilito – ricordano – quella del 2024 rappresentava l’ultima proroga possibile per la questione legata ai comparti vongolari delle Marche, in quanto direttamente connessa alla sentenza del Consiglio di Stato del Gennaio 2025, destinata a incidere in modo decisivo sull’intero settore. Si trattava di un impegno chiaro, assunto pubblicamente e condiviso”.

“Un impegno che oggi viene rispettato – proseguono i consiglieri leghisti – e che la Lega ha voluto mantenere in modo coerente, insieme alle forze di maggioranza, con le quali questa decisione è stata assunta responsabilmente. La chiarezza delle regole e il rispetto delle scadenze sono elementi fondamentali per garantire certezza normativa e tutelare, nel lungo periodo, l’intero comparto”.

“La pesca rappresenta un settore strategico per la nostra economia regionale e siamo pronti a lavorare – concludono Marinelli, Antonini e Pierini – affinché il settore possa affrontare questa fase di transizione con strumenti adeguati, nel rispetto delle norme e salvaguardando al tempo stesso il lavoro e la sostenibilità delle attività produttive”.