Weekend denso di significati per la linea verde del Fano Rugby

Fano (PU) – E’ stato un fine settimana consacrato alla linea verde quello appena lasciato alle spalle dal Fano Rugby, che ha mandato in campo tanti suoi ragazzi e bambini in giro per le Marche. Con la prima squadra griffata Essepigi a riposo nel campionato di serie C, la cui Poule 1 terminerà domenica per i rossoblù di Walter Colaiacomo con la sfida interna del “Falcone-Borsellino” al Falconara, la società del presidente Giorgio Brunacci si è infatti dedicata anima e corpo all’attività del proprio settore giovanile. Grandi soddisfazioni sono arrivate dalla formazione API, vale a dire la franchigia allestita assieme a Falconara, Montecchio ed Urbino, che diretta da Annunzio Subissati ed Andrea Nucci ha inflitto un perentorio 28-0 a domicilio a Jesi nella semifinale del campionato Under 17.

L’equilibrio iniziale è stato spezzato a 5’ dalla conclusione del primo tempo da una meta con annessa trasformazione, mentre nella seconda frazione non c’è stata quasi partita tanto che a fine gara sono piovuti dagli spalti persino gli apprezzatissimi complimenti del sportivo pubblico jesino. Lo scorso weekend sarà ricordato anche per la prima volta in trasferta di quattro rugbisti fanesi in erba dell’Under 7 di Marta Cavataio ed Alessandra Iacucci, che con l’Under 9 di Giorgia Bassini e Simona Bianchi e l’Under 11 di Salvatore Ienna ed Andrea Ferri – tutte sponsorizzate Techfem e coordinate da Jacopo Barattini – ha partecipato al raggruppamento Minirugby di Falconara facendo registrare ulteriori e confortanti progressi. Si sono invece temprati nel freddo di Fabriano gli Under 15, che allenati da Alessandro Gasparini hanno più che altro dovuto sfidare il meteo avverso riuscendo comunque a proporre un ottimo gioco contro i padroni di casa.

