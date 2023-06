XMasters 2023 a Senigallia: tante le novità presentate in regione

0 Condividi Facebook Twitter

Senigallia (AN) – Presentata questa mattina nella sede regionale la 12esima edizione di XMasters a Senigallia alla presenza del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il Vicesindaco del Comune di Senigallia Riccardo Pizzi, il Segretario di Confartigianato Imprese Ancona Pesaro-Urbino Marco Pierpaoli, il Direttore INAIL Marche Giovanni Contenti e il Vicepresidente CIP Marche Roberto Novelli. Dal 15 al 23 luglio sulla spiaggia di velluto di Senigallia torna l’evento più adrenalinico dell’estate adriatica, capace di attrarre ogni anno migliaia di appassionati e curiosi dall’Italia e non solo.

“Manifestazione dagli ottimi risultati ormai nota anche fuori dai confini regionali caratterizzata da grande entusiasmo, partecipazione e particolarità in una serie di eventi unici che coinvolgono il nostro territorio – ha rilevato il presidente Acquaroli che ha poi rivolto un plauso agli organizzatori per la passione con cui realizzano l’evento “nella consapevolezza che si dà una spinta all’attrattività, all’innovazione, slancio economico e opportunità all’intero comprensorio. Ulteriore elemento di soddisfazione è constatare l’aspetto inclusivo e sostenibile dell’evento e il messaggio ai giovani sul valore dello sport”.

La manifestazione fonderà sport e musica, divertimento e competizioni presso il grande Village di oltre 40 mila metri quadrati. Con oltre 70 mila presenze registrate nella precedente edizione, 105 XMasters rappresenta una prestigiosa vetrina per le Marche, capace di generare un notevole impatto turistico e di immagine, catturando l’attenzione dei giovani, ma anche delle famiglie, grazie alla novità offerta dalla nuova Area Kids.

“Saranno oltre 42 le discipline sportive, in gran parte acquatiche, che si potranno ammirare e testare nel maxi allestimento, che da quest’anno si arricchisce di una parete di arrampicata e una pedana fitness di ben 400 metri quadrati, oltre a punti ristoro e aree dedicate a arti marziali e beach handball – fanno sapere gli organizzatori dell’evento, Simone Conti e Michele Urbinelli di Skills Comunicazione – E non mancheranno momenti di riflessione sull’inclusività: grazie alla confermata collaborazione fra CIP e INAIL, saranno garantiti servizi di consulenza gratuita volti all’avvicinamento allo sport inclusivo con tecnici esperti del settore e sarà possibile praticare alcune delle principali discipline paralimpiche insieme a ospiti come Patrizia Saccà, Ivan Cottini, Daniele Cassioli e Lorenzo Marcantognini”.

Zero barriere architettoniche: l’accesso sarà assicurato grazie alla pedana da Lungomare Mameli allo stand sulla spiaggia.

Per la prima volta appassionati e curiosi potranno monitorare il ricco palinsesto di 105 XMasters direttamente dal proprio smartphone: è già attiva la nuova app gratuita con cui potersi iscrivere a workout, lezioni e workshop. Sarà sufficiente registrarsi con il cellulare per rimanere sempre sintonizzati sui programmi del Village, quest’anno forte della nuova partnership con Radio 105, emittente che ogni giorno garantirà le dirette dalla spiaggia di velluto. Spazio alla musica con un ricco programma musicale che si snoderà per tutti i giorni del festival, con particolare attesa per la serata con i Trashick (15 luglio) e Electro Night (22 luglio).

Si parte sabato 15 luglio alle 5:40 con l’Alba Run, mentre le competizioni si concentreranno nei due weekend: nel primo Hero Battle Cup, cross training, surfskate, longboard dancing, wingfoil e beach handbal, nel secondo (22-23 luglio) beach rugby, sup race e la gara di forza ‘Strongman’.

La manifestazione sarà ecosostenibile: l’evento è infatti plastic free e sarà possibile solcare le onde a bordo di electric foil e electric surf; inoltre domenica 23 luglio il surfista Roberto D’Amico tornerà a Senigallia per un cleanup con i suoi fan nel tratto antistante il Village.

Spegnerà dieci candeline quest’anno l’amicizia fra XMasters e Jeep, storico partner dell’evento che esporrà il nuovo mezzo Jeep Avenger Full-Electric ed assicurerà test drive a bordo della gamma 4×4.

La dodicesima edizione di 105XMasters è organizzata da Skills Comunicazione e prevede il sostegno di Regione Marche, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino, Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Marche, INAIL Marche, Jeep e Radio 105. Tutte le info sono disponibili sui canali social (Facebook, Instagram e Youtube) ‘XMasters Action Sport & Music Show ‘.

