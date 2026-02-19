ZES Marche e incentivi a giovani e donne

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – Estesa anche alle regioni Marche e Umbria la possibilità di usufruire della decontribuzione se si assume nelle Zone economiche speciali con un’attenzione particolare a giovani, donne e lavoratori over 35. Esprime soddisfazione l’assessore allo Sviluppo economico Giacomo Bugaro: “Accolgo con grande soddisfazione la decisione di estendere il bonus giovani anche alle Marche nell’ambito della ZES e di prorogare gli incentivi per l’occupazione femminile. È un segnale concreto di attenzione verso il nostro territorio e verso il lavoro stabile e di qualità”.

Si tratta, aggiunge Bugaro “di strumenti fondamentali per sostenere le imprese che assumono e per offrire opportunità reali a giovani e donne, rafforzando la competitività del sistema produttivo regionale. Continuiamo a lavorare affinché la ZES e le politiche attive del lavoro diventino leve strutturali di crescita e sviluppo per le Marche”.

Il bonus donne è confermato nella sua forma attuale, ovvero esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate. Per la proroga dei tre bonus sono stanziati complessivamente 417,6 milioni in tre anni (153,9 nel 2026, 184,8 nel 2027 e 78,9 per il 2028).