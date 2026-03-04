Zes unica per Marche e Umbria, il 6 marzo a Fabriano l’evento di presentazione

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – Si terrà venerdì 6 marzo 2026, alle ore 17.30, presso la Sala conferenze di Palazzo del Podestà a Fabriano (AN), l’evento di presentazione della ZES Unica per le Marche e Umbria, un appuntamento dedicato ad approfondire opportunità, strumenti e prospettive della Zona Economica Speciale. L’iniziativa si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo, cui seguirà l’introduzione dell’assessore regionale alla ZES, Giacomo Bugaro. Interverranno quindi il sottosegretario di Stato al MEF Lucia Albano, il coordinatore della Struttura di Missione ZES Unica Giosy Romano, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. A coordinare i lavori sarà Mirella Battistoni, Consigliere regionale della Commissione Attività produttive.

L’evento rappresenta un momento di confronto operativo rivolto a imprese, professionisti, associazioni di categoria ed enti locali, con l’obiettivo di illustrare in modo concreto le misure attivate, le modalità di accesso alle agevolazioni e i benefici fiscali e amministrativi previsti. Tra le novità più rilevanti il credito d’imposta per gli investimenti, l’Autorizzazione Unica attraverso lo Sportello Unico Digitale ZES, uno strumento interamente telematico che riduce drasticamente i tempi burocratici (l’iter può essere concluso entro 60 giorni) e che sostituisce numerosi titoli abilitativi, tra cui la variante urbanistica, e gli incentivi alle assunzioni.

“La ZES rappresenta una leva strategica per il rilancio e il consolidamento del nostro tessuto produttivo – dichiara l’assessore alla ZES, Giacomo Bugaro –. Non si tratta soltanto di agevolazioni fiscali, ma di un cambio di passo nel rapporto tra imprese e pubblica amministrazione: meno burocrazia, tempi certi e strumenti concreti per attrarre investimenti. L’obiettivo è creare un sistema favorevole alla crescita, capace di generare nuova occupazione e di valorizzare le competenze del territorio. Per questo stiamo organizzando eventi pubblici di approfondimento e confronto, perché imprese e territori siano pienamente informati e protagonisti di questa fase”.

L’appuntamento di Fabriano si inserisce in un percorso di accompagnamento e informazione che la Regione intende portare avanti per garantire la massima diffusione delle opportunità offerte dalla ZES Unica.

Le registrazioni sono aperte al seguente indirizzo:

https://www.regione.marche.it/PresentazioneZES