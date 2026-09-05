29ª Festa della Pera Angelica: convegno su sfide e futuro del frutto

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Colli al Metauro (PU) – Si è tenuto al Ristorante “Al Mandorlo” di Serrungarina il convegno dedicato alla Pera Angelica, evento di apertura della 29ª edizione della sua Festa, che vedrà il taglio del nastro nel pomeriggio. Il Convegno, organizzato dall’Associazione Produttori della Pera Angelica, ha visto la partecipazione di Enrico Rossi, Vicepresidente regionale e Assessore all’Agricoltura, di Renato Frontini, Presidente di AMAP Marche, di Moreno Gesti, Assessore di Ravarino, di Fabrizio Sanchioni, Assessore all’Agricoltura di Colli al Metauro, e di Claudio Benvenuti, Presidente della BCC Fano. Durante l’incontro si è parlato delle peculiarità della Pera Angelica sia sotto il profilo agronomico, in qualità di cultivar, sia da quello enogastronomico; i vari relatori intervenuti hanno inoltre evidenziato sia le opportunità sia le criticità che accompagnano la produzione di questo frutto.

Ad aprire i lavori è stato il Presidente di AMAP Marche, Renato Frontini, che – dopo aver portato i saluti del Presidente della Regione Francesco Acquaroli – ha elogiato i produttori della Pera Angelica per il costante impegno nel valorizzare il frutto e garantirgli un crescente ‘valore aggiunto’. Un obiettivo che, come ha sottolineato Frontini, è raggiungibile solo facendo squadra e promuovendo un’eccellenza autentica come la Pera Angelica.

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“La Regione Marche – ha spiegato nel suo intervento il Vicepresidente e Assessore all’Agricoltura Enrico Rossi – sta lavorando per essere sempre più al fianco dei produttori. Stiamo studiando diversi strumenti di sostegno, economici e non solo, per garantire loro un lavoro redditizio e gratificante. È fondamentale offrire a questi prodotti di nicchia un solido supporto finanziario attraverso appositi bandi, anche grazie a un importante sodalizio che stiamo cercando di instaurare con gli enti creditizi, così da far arrivare aiuti strategici direttamente alle aziende. Ci tengo a sottolineare che il grande lavoro svolto finora ci ha permesso di riorganizzare una manovra per l’agricoltura riprogrammando circa 210 milioni di euro, risorse preziose per il mondo agricolo marchigiano chiamarlo a pianificare importanti progetti di crescita”.

di Giuseppe Frassinelli