A Daniele Gaudenzi l’Oscar della Ristorazione

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Pesaro – A Daniele Gaudenzi, patron da 40 anni del Ristorante “Da Tano” di Fano, è andato l’Oscar della Ristorazione, l’unico riconoscimento a livello regionale che premia i professionisti impegnati nel tramandare le tradizioni e nel valorizzare i prodotti del territorio, giunto alla quarta edizione. Ad organizzarlo Confcommercio Marche Nord e l’Associazione Ristoratori Pesaro Urbino Fipe. La serata conclusiva si è tenuta all’Istituto Alberghiero Santa Marta. A premiare Gaudenzi, accompagnato da tutta la famiglia, con il piatto di ceramica pesarese, sono stati i vertici dell’organizzazione, presente con il presidente Angelo Serra, il vice Barbara Marcolini, Simona Baldocchi della giunta, il direttore Agnese Trufelli, il presidente dell’associazione Ristoratori Pesaro Urbino Mario Di Remigio con la presidente di Fano Martina Carloni, insieme al sindaco di Pesaro Andrea Biancani, accompagnato dall’assessore Mattia Galeazzi, all’assessore di Fano Lucia Tarsi, alla consigliera provinciale Anna Maria Mattioli e al dirigente dell’Alberghiero Roberto Franca.

Alla serata sono intervenuti anche il prefetto Emanuela Saverio Greco e il comandante del 28esimo Reggimento Pavia Marco Ferrara. Dopo Rolando Ramoscelli, Uldergo Antonelli e Flavio Cerioni, il riconoscimento a un altro storico ristoratore della provincia. “Quarant’anni fa iniziò la storia di Daniele Gaudenzi, con la sua famiglia, alla guida del ristorante ‘Da Tano’. Il giusto riconoscimento a un grande professionista che con la sua cucina ha valorizzato la storia della ristorazione fanese. Quarant’anni di lavoro, sacrifici e soddisfazioni che meritano questo premio da parte dell’associazione Ristoratori che ha contribuito a far nascere”, ha sottolineato Di Remigio.

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“Teniamo particolarmente a questo evento – ha proseguito Trufelli – perché la ristorazione è un pilastro economico, un presidio di socialità e identità, ambasciatrice dell’Italia nel mondo. Un riconoscimento con cui vogliamo premiare gli operatori di qualità e al contempo una categoria che riveste un ruolo fondamentale. A Gaudenzi i complimenti da parte di tutta Confcommercio”.

Il ristorante “Da Tano” è aperto nel lontano 1962 dalle famiglie Castellini e Tomassoni di Fano. Un locale stagionale a cinquanta metri dall’Adriatico con una cucina di mare molto semplice, come le trattorie del tempo. Nel 1986, per due anni Daniele Gaudenzi assieme al maestro di cucina Franco Mattioli rileva la gestione di questo locale lasciando la stessa insegna.

“La trasformazione – ha spiegato Gaudenzi – avviene nel 1993 quando entra mia moglie Rosella in cucina che nel frattempo aveva fatto esperienze lavorative al fianco di chef importanti. Nel 1998 il restyling del locale, il passaggio da stagionale ad annuale e l’entrata a far parte dello staff di mio figlio Andrea, sommelier e responsabile della cantina. Il mio ruolo è quello di andare tutte le mattine alla ricerca del pescato migliore per poi dedicarmi all’arte bianca, ai dessert e alla gestione del ristorante. Da tre anni siamo rimasti io e Rosella, vero pilastro e spalla fondamentale che mi ha permesso di arrivare fin qui. Dal lontano 1986 sono passati 40 anni con tanti sacrifici ma anche tante soddisfazioni come fondare, assieme a colleghi importanti della ristorazione Pesarese, l’Associazione Ristoratori della provincia che da alcuni anni ha come presidente il bravo Di Remigio”.

La cena è stata curata da due importanti cuochi del territorio: Matteo Lodedo, l’anima creativa di Frumento di Fano, e Matteo Broccoli, firma d’autore di Salicornia di Pesaro. Due talenti che hanno guidato la brigata dell’Istituto Alberghiero Santa Marta per una notte dedicata alla grande cultura enogastronomica. Durante la serata presentate le novità 2026 della Collina delle Fate di Fossombrone, con una degustazione curata da Alternativa Vini di Luca Gerbino: M’ARTE extra brut Blanc De Blanc millesimato 2022; Celeste Chardonnay Igt; Nina Pinot nero Igt. Il gruppo Meregalli, a cura di rappresentanze L’Elisir di Alberto Alessandrini, ha messo a disposizione i vini per la serata.

Importante il sostegno di RivieraBanca. “RivieraBanca – evidenzia il presidente Fausto Caldari – è vicina ad iniziative che valorizzano e promuovono l’identità e l’economia del territorio. L’Oscar della Ristorazione è un riconoscimento che Confcommercio Marche Nord ogni anno assegna con competenza e attenzione ai imprenditori della ristorazione marchigiana. Un premio che non può che favorire la conoscenza di residenti e turisti delle attività eccellenti che operano nel settore, nonché dei luoghi in cui sono ubicate, siano esse sulla costa o nel bellissimi borghi dell’entroterra. Non dimentichiamo che dal 2025 la cucina italiana è stata ufficialmente proclamata Patrimonio Unesco e dunque ha un valore attrattivo ancora maggiore. Complimenti a Confcommercio Marche Nord, di cui ci sentiamo partner in un percorso di qualità”.