Focus della Regione Marche sull’assistenza agli studenti disabili

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Ancona – Rafforzare l’assistenza agli alunni con disabilità sensoriali, garantire continuità ai servizi e migliorare la programmazione delle risorse economiche, evitando che le famiglie debbano anticipare le spese. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro che si è svolto il 20 maggio tra la Regione Marche e le associazioni Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e Ente Nazionale Sordi. All’incontro hanno partecipato l’assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro, il presidente della IV Commissione consiliare Nicola Baiocchi, il presidente regionale UICI Andrea Cionna e il presidente regionale ENS Diego Pieroni.

Il confronto si è concentrato in particolare sull’assistenza domiciliare a supporto degli studenti con disabilità sensoriali, articolata in quattro principali aree di intervento: assistenza all’autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare; fornitura di sussidi e strumenti per l’autonomia personale; adattamento dei testi scolastici; frequenza di scuole o corsi di formazione presso istituti specializzati per la disabilità visiva o uditiva.

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Nel corso dell’incontro, la Regione Marche ha assunto l’impegno di intervenire sugli aspetti organizzativi e gestionali del servizio, con l’obiettivo di migliorare la programmazione finanziaria e garantire maggiore continuità nell’erogazione degli interventi da parte degli Ambiti Territoriali Sociali. Tra le priorità condivise figura anche quella di evitare che le famiglie siano costrette ad anticipare le spese.

In quest’ottica, a partire dal 2027 la programmazione regionale continuerà a garantire uno stanziamento annuale di un milione di euro, prevedendo una copertura finanziaria distribuita su annualità contigue per favorire una migliore integrazione tra i tempi dell’anno scolastico e quelli della disponibilità delle risorse di bilancio.

Le parti hanno inoltre concordato di proseguire il confronto tecnico nelle prossime settimane, coinvolgendo gli Ambiti Territoriali Sociali, per ottimizzare l’iter gestionale degli interventi già a partire dall’anno scolastico 2026-2027. Per tale annualità è prevista la disponibilità delle risorse necessarie in tempi utili: 400 mila euro saranno utilizzabili dall’autunno 2026, mentre ulteriori 600 mila euro saranno destinati ai mesi successivi del 2027.

L’incontro si è svolto in un clima di piena collaborazione e condivisione, confermando la volontà comune di consolidare il percorso avviato. Regione Marche, UICI ed ENS hanno ribadito l’impegno a mantenere un confronto costante e costruttivo, lavorando con continuità e determinazione per rafforzare gli interventi a favore degli alunni con disabilità sensoriali.