Confcommercio ha ospitato l’incontro con i panificatori della provincia

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Pesaro – Confcommercio Marche Nord con il supporto di Valentina Tonelli, ha ospitato l’incontro tra Assipan Confcommercio e i panificatori della provincia di Pesaro Urbino per un confronto e un aggiornamento sulle tematiche di attualità per la categoria. Sono intervenuti Roberto D’Intino, Vicepresidente Vicario nazionale di Assipan Confcommercio, Alessandro Cioni, Consigliere Nazionale di Assipan Confcommercio e Massimiliano Meola di Confcommercio Nazionale. È stata un’occasione preziosa per fare il punto sulle sfide che la categoria sta affrontando e per condividere le strategie future del settore.

Durante l’incontro si è discusso di tematiche di stretta attualità come i costi dell’energia, il disegno di legge sulla produzione e vendita del pane, il CCNL unico della categoria, la formazione e l’attività istituzionale portata avanti da Assipan Confcommercio a livello nazionale. L’obiettivo principale è stato però quello di ascoltare le esigenze dei panificatori del territorio di Pesaro Urbino. Si è partiti da una riflessione sul caro energia tema riguardo il quale Assipan Confcommercio è stata sempre molto attenta e in costante contatto con le istituzioni.

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“Assipan – sottolinea Roberto D’Intino – ha fatto delle richieste sebbene in questo quadro di incertezza geopolitica è tutto molto complicato. Propone ai panificatori di confrontare le bollette per vedere se sono in linea e farsi eventualmente fare un preventivo da società convenzionate con Confcommercio Marche Nord”.

Roberto D’Intino e Massimiliano Meola illustrano alcune delle proposte precedentemente già presentate.

Riguardo il disegno di legge sulla produzione e vendita del pane da poco approvato al Senato, Roberto D’Intino e Massimiliano Meola hanno detto che finalmente dopo tanto tempo si è forse giunti al termine di un percorso che darà maggiore chiarezza e stabilità al comparto. Spazio poi al CCNL unico della categoria riguardo il quale dice Roberto D’Intino è stato fatto un lavoro enorme da parte di Assipan Confcommercio, sia nel rapporto con i sindacati che verso le altre associazioni datoriali, esplica quindi alcuni punti tra i più significativi del contratto.

Alessandro Cioni si è soffermato principalmente sul tema della formazione per i panificatori ritenuta indispensabile in questa epoca di grandi e veloci cambiamenti da sviluppare in sinergia con le strutture di Confcommercio.

Parla della necessità di una formazione proattiva che vada ad aumentare il bagaglio personale di ogni panificatore. Informa riguardo la costituzione di un Tavolo Formazione all’interno di Assipan Confcommercio che porterà avanti delle iniziative in accordo con i territori. Nel contempo viene illustrata da tutti nel corso del dibattito l’attività istituzionale portata avanti da Assipan Confcommercio.

Al termine dell’incontro, Confcommercio Marche Nord, Assipan Confcommercio e i panificatori presenti, concordano sul fatto che il sindacato è un luogo dove si risolvono insieme problemi che singolarmente non sarebbe possibile affrontare e si dialoga nel merito della possibile costituzione di un gruppo organizzato di panificatori all’interno di Confcommercio espressione della provincia di Pesaro e Urbino che possa portare avanti un’attività sindacale a favore della categoria.