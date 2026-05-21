Marche Multiservizi, gli alunni di Tavullia scoprono il mondo delle api

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Tavullia (PU) – Il ruolo fondamentale delle api per l’ambiente e la salute dell’ecosistema è stato al centro dell’iniziativa organizzata da Marche Multiservizi all’impianto di Cà Asprete, in occasione della Giornata Mondiale delle Api, con gli alunni delle scuole primarie di Tavullia. Una settantina di bambini hanno potuto assistere alla lezione dell’apicoltore Alex Gabellini che ha unito momenti educativi, attività laboratoriali e approfondimenti scientifici pensati per avvicinare i più piccoli ai temi della sostenibilità, della tutela della biodiversità e della protezione degli insetti impollinatori, fondamentali per l’equilibrio degli ecosistemi e per la produzione alimentare. Le api sono responsabili di oltre l’87% dell’impollinazione delle piante selvatiche e del 75% delle colture alimentari globali. Garantiscono la biodiversità, sostengono la catena alimentare e l’economia agricola. L’evento rientra nel programma del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025 promosso da Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile).

Ape Informa. Nel corso dell’iniziativa è stato illustrato anche il progetto Ape Informa che Marche Multiservizi ha avviato negli impianti di Cà Asprete e di Cà Lucio dal 2021 e che offre un valido contributo sull’analisi del contesto ambientale. L’ape infatti è un bioindicatore chiave per la qualità dell’ambiente nell’area circostante: sono creature molto sensibili ai cambiamenti ambientali causati da agenti inquinanti e riescono a segnalare precocemente l’insorgenza di squilibri pericolosi per la biodiversità, per l’ecosistema e per la salute umana. Nell’impianto di Cà Asprete è stato collocato un apiario composto da 5 arnie ed in ognuna di esse è presente un’ape regina: ogni arnia può ospitare fino a 60.000 api nel periodo estivo per un totale di 300.000 api che producono miele, polline, propoli e cera. Il progetto Ape Informa si svolge in collaborazione con l’Università di Urbino: sugli alveari sono svolte periodicamente analisi bio-morfometriche e controlli medico veterinari per verificare la salute e la produttività delle api, per campionare il miele, la cera e gli altri prodotti dell’alveare. Tutte le analisi hanno dato esito positivo certificando la qualità del miele prodotto a Cà Asprete.

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“E’ molto importante promuovere l’educazione ambientale in particolare nelle scuole – spiega la vicesindaca di Tavullia Laura Macchini – Coinvolgere le nuove generazioni sui temi della sostenibilità, del rispetto dell’ambiente e della corretta gestione delle risorse significa investire concretamente nel

futuro del nostro territorio. Giornate come questa rappresentano un’importante occasione di crescita per gli studenti, che hanno potuto approfondire, in modo coinvolgente e pratico, quanto sia fondamentale il ruolo delle api nel nostro ecosistema. La collaborazione tra istituzioni, scuola e la nostra azienda di servizi è essenziale per costruire una comunità più consapevole e responsabile”.

“Attraverso questa iniziativa vogliamo promuovere una maggiore consapevolezza ambientale partendo proprio dai più giovani – spiega l’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli – Le api rappresentano un indicatore naturale estremamente importante e allo stesso tempo un simbolo della necessità di prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo. Con questa iniziativa, l’azienda conferma il proprio impegno nella promozione di attività di educazione ambientale e nella diffusione di pratiche orientate alla sostenibilità e alla tutela del territorio”.