A Fano grande successo per la festa di tiro a volo

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Fano (PU) – Una festa dedicata agli appassionati di tiro a volo e caccia. Cna di Pesaro e Urbino è stata tra gli sponsor della 15esima Festa del cacciatore che si è svolta all’impianto di tiri al piattello di Chiusa di Falcineto e Cooperativa Tre Ponti. Una tre giorni caratterizzata da un’avvincente gara di tiro al volo svoltasi al percorso di caccia della sede T.A.V Carrarese, dove tutti i partecipanti hanno dimostrato una grande precisione e spirito. L’evento organizzato dalla Federcaccia di Montemaggiore al Metauro si è poi concluso con un’ottima cena in compagnia di tutti i partecipanti presso la Cooperativa Tre Ponti.

Erano presenti all’iniziativa il presidente di CNA Pensionati Marche, Giancarlo Sperindio; Sandro Serfilippi del Direttivo provinciale CNA Pensionati; Paolo Antonioni presidente regionale Federcaccia e Ivan Reggiani presidente Federcaccia Montemaggiore (in foto).

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