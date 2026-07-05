A Sant’Angelo in Lizzola una serata dedicata a Giacomo Leopardi

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Vallefoglia (PU) – Il Sindaco Sen. Palmiro Ucchielli e l’Assessore alla Cultura Dott. Mirco Calzolari comunicano che, nell’ambito del programma delle iniziative turistiche e culturali promosse dalla Città di Vallefoglia, domani, domenica 5 luglio, alle ore 21.15, presso la Fonte dei Poeti di Sant’Angelo in Lizzola, si terrà l’evento “Naturalmente, Leopardi”, una serata dedicata alla poesia e al pensiero di Giacomo Leopardi. L’iniziativa, promossa da Le Voci dei Libri APS in collaborazione con Pesaro e Fano Unimar, offrirà al pubblico una suggestiva lettura scenica dei testi leopardiani, con selezione ed elaborazione drammaturgica a cura di Lucia Ferrati.

Le letture saranno interpretate da Lucia Ferrati e Luigi Sica, accompagnati dalle musiche eseguite all’arpa da Monica Micheli, in un percorso artistico che intreccia letteratura, musica e riflessione sul profondo rapporto tra l’uomo e la natura. Ad aprire la serata saranno gli interventi del poeta Marco Ferri e dello zoologo Carlo Cerrano dell’Università Politecnica delle Marche, che proporranno al pubblico un interessante dialogo tra poesia e scienza, mettendo in luce la straordinaria attualità del pensiero leopardiano.

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L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo appuntamento culturale ad ingresso libero, che valorizza uno dei luoghi più suggestivi del territorio e offre l’occasione di riscoprire la grande poesia italiana attraverso un’esperienza artistica di particolare intensità e coinvolgimento.