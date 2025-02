A Fano “Storie di Marca, voci e immagini delle Marche letterarie contemporanee”

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – L’Assessorato alla Cultura e Beni Culturali – Biblioteche del Comune di Fano, con il coordinamento del Sistema Bibliotecario, presenta la sesta edizione della rassegna letteraria “Storie di Marca, voci e immagini delle Marche letterarie contemporanee”. Dal 24 febbraio al 16 aprile 2025, la Mediateca Montanari ospiterà una serie di incontri con scrittori e studiosi marchigiani, offrendo al pubblico un’opportunità unica per scoprire e approfondire la letteratura del territorio.

“Storie di Marca” si conferma un appuntamento imprescindibile per gli amanti della cultura e della lettura, con un programma che spazia dalla narrativa alla poesia, dalla saggistica alla letteratura di genere. “Questa rassegna nasce con l’intento di dare visibilità sia a giovani autori emergenti che a scrittori già affermati, spesso fuori dai grandi circuiti editoriali nazionali – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Lucia Tarsi – Il nostro territorio non è solo lo sfondo delle loro storie, ma diventa un protagonista vero e proprio delle opere, rafforzando il senso di appartenenza e promuovendo la ricchezza culturale delle Marche”.

“La rassegna, organizzata con il patrocinio della Regione Marche, – commenta Valeria Patregnani – esplora tematiche profonde e attuali come la crescita personale, l’emancipazione giovanile, la lotta per la giustizia sociale, l’ambiente e il legame tra passato e presente. Un’opportunità per esaltare il talento marchigiano attraverso la letteratura”.

Il programma degli incontri

Lunedì 24 febbraio 2025

“La passione. Testimonianze per i giovani” di Rita Massarenti (Pendragon, 2024)

L’autrice dialogherà con Nino Finauri.

Rita Massarenti è laureata in Scienze politiche, ex schermitrice, ex bancaria. È una mancina contrastata, da brava scrittrice di temi è diventata portata per la matematica alle scuole elementari. Ha riscoperto l’amata scrittura grazie al percorso di consapevolezza iniziato nel 1999, sempre in itinere. Attraverso varie discipline, in particolare con il respiro consapevole, è avvenuta la riappropriazione della scrittura. Questa è la sua terza pubblicazione.

Nino Finauri, nato a Fano, parallelamente alla passione per il mare, la montagna, la musica e vari sport, si laurea in filosofia e in lettere moderne. Dal 1992 è direttore artistico del festival “Ville e Castella”. Attualmente insegna al Liceo “Raffaello” di Urbino.

Venerdì 28 febbraio 2025

“Il rivoluzionario. Vita di Sante Barbaresi” di Marco Severini (1797 edizioni, 2024)

L’autore dialogherà con Federico Sora.

Marco Severini insegna Storia dell’Italia contemporanea e Storia delle Donne presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata. Nel 1999 ha vinto, per la sezione saggistica, il Premio Nazionale di Cultura “Frontino Montefeltro” con La rete dei notabili (1998). Ha fondato nel 2011 l’Associazione di Storia Contemporanea e dirige la rivista Il materiale contemporaneo. Tra le sue recenti monografie Fuga per la libertà (2021), Public history (2022) e Le fratture della memoria. Storia delle donne in Italia dal 1848 ai giorni nostri (2023). Federico Sora è responsabile dell’Archivio-Biblioteca “Enrico Travaglini” di Fano.

Giovedì 6 marzo 2025

“Dendrocronologia umana” di Sabrina Galli (Pequod, 2023)

L’autrice dialogherà con Filomena Gagliardi.

Sabrina Galli ha ricevuto numerosi encomi in premi letterari nazionali e internazionali ed è stata inserita nel prestigioso sito ufficiale della poesia italiana Italian Poetry. Ha pubblicato diversi libri di poesia e un romanzo breve. Dendrocronologia umana, edito da Pequod, è il suo ultimo libro di poesie. Nella nuova raccolta, l’autrice mette in evidenza l’essere umano e il suo rapporto con il tempo e la vita, trattando tematiche sociali e umane. Tra i versi troviamo la violenza nei confronti delle donne, delle fasce più fragili, la solitudine degli anziani, le ingiustizie sociali, l’orrore delle guerre, gli anni della pandemia e il problema ambientale, con il pianeta Terra al centro dell’attenzione.

Filomena Gagliardi, laureata in Lettere Classiche e dottore di ricerca in Filologia Classica, ha anch’essa espresso in poesia il suo affetto per il tempo e il mondo della classicità.

Venerdì 14 marzo 2025

“Il manutentore di anime” di Laura Pisani (Morellini, 2024)

L’autrice dialogherà con Annamaria Cacciamani.

Sabato 22 marzo 2025

“Le Marche sotto sopra” di Christina B. Assouad ed Eliana Enne (I luoghi della scrittura, 2022)

Le autrici dialogheranno con Manuela Palmucci.

Mercoledì 26 marzo 2025

“Rumore di fondo” di Leila Falà Magnini (Puntoacapo, 2023)

L’autrice dialogherà con Laura Corraducci.

Sabato 5 aprile 2025

“Nemesi di una farfalla viola” di Paola Fineschi e Cristiano Biondi (Rossini Editore, 2024)

Mercoledì 16 aprile 2025

“Guida poetica dei vini marchigiani” di Fabio Strinati e Lorenzo Cicconi Massi (Il lavoro editoriale, 2024)

Un viaggio poetico attraverso i vini delle Marche, con note di degustazione e descrizioni suggestive. Fabio Strinati, poeta, aforista e compositore, è presente in diverse riviste e antologie letterarie. Da ricordare Il Segnale, rivista letteraria fondata a Milano dal poeta Lelio Scanavini, la rivista Sìlarus, fondata da Italo Rocco, e la rivista culturale Odissea, diretta da Angelo Gaccione. Sue poesie sono state tradotte in lingua spagnola e romena. È inoltre il direttore della collana di poesia per Il Foglio Letterario.

Lorenzo Cicconi Massi è un fotografo e regista italiano. Nel 2003 esordisce alla regia con il lungometraggio Prova a volare. Nel 2014 è fotografo ufficiale nel tour L’anima vola della cantante Elisa. Nel 2021 la FIAF gli attribuisce l’onorificenza MFI, maestro della fotografia italiana.