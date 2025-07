A Fano vince Fano. Un successo le finali scudetto di calcio a 5 targate Csi

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Una settimana intensa culminata con la classica ciliegina sulla torta. Il Csi Pesaro-Urbino (sede in Fano) ha portato a termine l’ennesimo evento nazionale organizzando a Fano e Pesaro le finali scudetto di calcio a 5 maschile e femminile dal 9 al 13 luglio. 19 squadre, per un totale di 250 tra atleti e dirigenti, con sfide che si sono disputate sui campi di Lungofoglia e Villa San Martino a Pesaro e negli impianti di Palextra, Alma Park, Tre Ponti e Circolo Tennis a Fano e che ha visto il comitato presieduto da Marco Pagnetti esultare per la vittoria nel torneo maschile della squadra di casa, Bruscia Impianti & Polver.

La formazione del capitano non giocatore (indisponibile per infortunio) Gianluca Boiani ha sbaragliato la concorrenza delle altre 14 formazioni con un percorso netto, culminato con la vittoria per 6-2 sul Venezia Calcio a 5.Terzo posto per il Pordenone che nella finalina ha avuto la meglio per 6-4 su Atletico Le Melorie (Toscana).

Pubblicità

E’ finito invece in Lombardia il titolo femminile grazie all’Albano Calcio vittorioso anch’esso per 6-2 sull’Asd C.M.C. di Roma. Bronzo per le umbre dell’Ac Taddeo, quarto posto per le anconetane dell’Oratorio Sant’Egidio Abate.