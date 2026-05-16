Erap, il Presidente Fagioli in visita a Fossombrone

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Fossombrone (PU) – Tommaso Fagioli, Presidente di Erap Marche, ha svolto una ricognizione nei cantieri nel territorio del Comune di Fossombrone venendo poi ricevuto in comune dal sindaco Massimo Berloni e dal vicesindaco Michele Chiarabilli. L’Erap ha completato un intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione di n. 11 alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nel territorio del Comune di Fossombrone, che verranno messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale per l’assegnazione ai cittadini aventi diritto.

Gli interventi eseguiti hanno riguardato opere di manutenzione finalizzate al ripristino delle condizioni di funzionalità, sicurezza e decoro degli appartamenti, con particolare riferimento a tinteggiatura completa degli ambienti interni; verifica, manutenzione e, ove necessario, rifacimento degli impianti termici; controllo e adeguamento degli impianti elettrici; verifica e sistemazione degli impianti sanitari; manutenzione e sistemazione degli infissi. L’investimento è stato volto a restituire alla collettività immobili pienamente funzionali e pronti per essere assegnati e rientra nelle attività di valorizzazione e recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con l’obiettivo di incrementare la disponibilità di alloggi adeguati alle esigenze abitative del territorio comunale.

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“Ho constatato la qualità degli interventi di manutenzione degli alloggi nel territorio comunale che sono pressoché ultimati ed esprimo la piena soddisfazione per il lavoro svolto dagli uffici” – ha detto il Presidente Fagioli. “Ho assicurato a sindaco e vicesindaco la disponibilità a valutare ulteriori necessità di investimenti nell’interesse della comunità locale” – ha concluso.

Per il sindaco Massimo Berloni: “L’Amministrazione Comunale ringrazia ERAP per aver mantenuto gli impegni assunti nei mesi scorsi. La Giunta Berloni ha infatti provveduto, finalmente, alla realizzazione della graduatoria, scaduta da anni, dimostrando attenzione verso un tema fondamentale come quello dell’emergenza abitativa. Il problema della casa per le persone in difficoltà va affrontato con serietà, responsabilità e determinazione”.