A Fano vinti oltre 47mila euro al Lotto

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Fano (PU) – Il Lotto sorride alle Marche. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 23 luglio, in Via Giuseppe Garibaldi a Fano, in provincia di Pesaro Urbino, è stata centrata la vincita più alta di giornata: 47.500 euro grazie a tre ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,9 milioni di euro, per un totale di 696,2 milioni di euro da inizio 2026.

10eLotto, colpo da 50mila euro a Pesaro

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Esultano le Marche con il 10eLotto: come riporta Agipronews, doppietta da 70mila euro nel concorso di giovedì 23 luglio. La vincita più alta della giornata, da 50mila euro, è stata realizzata a Pesaro, in Viale Bruxelles, grazie a un “9” Oro e una giocata da 3 euro; un “8” e 8 euro giocati regalano invece 20mila euro a un fortunato giocatore di un punto vendita di Lungomare Marconi a Senigallia, in provincia di Ancona. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 20,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,24 miliardi da inizio anno.