Un successo il corso di Aiuto Cuoco promosso da Form.Art Marche e CNA

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Pesaro – Si è concluso con pieno successo il Corso di Aiuto Cuoco organizzato da Form.Art Marche e CNA Pesaro e Urbino all’interno del programma Gol – Garanzia Occupabilità Lavoratori della Regione Marche, un percorso formativo di 600 ore complessive di cui 240 di stage in ristoranti e alberghi del territorio e 220 ore dedicate esclusivamente all’arte bianca (pane, pasta, dolci, etc.). A tenere il corso quattro rinomati chef: Roberto Dormicchi; Paolo Piaggesi; Davide Linfante e Marco Di Lorenzi.

Il progetto ha formato una figura professionale oggi molto richiesta: l’aiuto cuoco è infatti un profilo multifunzionale, capace di operare tanto nei contesti della ristorazione veloce, stagionale e “fast”, quanto nei ristoranti tradizionali e nei punti di ristoro strutturati. Una professionalità che unisce competenze tecniche, conoscenza delle basi della cucina italiana e abilità trasversali utili a inserirsi in un settore in continua evoluzione.

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Durante il percorso gli allievi hanno acquisito solide conoscenze sui principali sistemi di produzione della filiera agroalimentare, apprendendo le tecniche della cucina professionale, la costruzione di menù e lo sviluppo di ricette innovative, anche in relazione alle tendenze di consumo del mercato italiano ed estero.

Una parte significativa della formazione è stata dedicata alle competenze di autoimprenditorialità, con l’obiettivo di fornire agli allievi gli strumenti necessari non solo per inserirsi come dipendenti in esercizi già attivi – passaggio naturale per consolidare l’esperienza professionale – ma anche per valutare, in prospettiva, l’apertura di una propria attività. Il corso ha infatti integrato contenuti relativi alla gestione d’impresa, all’organizzazione del lavoro e alla conduzione del personale, competenze indispensabili per chi desidera intraprendere un percorso autonomo nel settore della ristorazione.

La chiusura positiva del corso conferma l’impegno di Form.Art Marche e CNA Pesaro e Urbino nel promuovere percorsi formativi di qualità, capaci di rispondere alle esigenze del mercato e di offrire reali opportunità occupazionali ai partecipanti, contribuendo al rafforzamento della filiera enogastronomica e turistica del territorio.