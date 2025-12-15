A Fermignano si chiude la quarta edizione di BOOM: tra cibo e arte il futuro

0 Condividi Facebook Twitter

Fermignano (PU) – Il 20 dicembre si chiude la quarta edizione di BOOM: tra cibo e arte il futuro, il vivace format del Comune di Fermignano che intreccia alta pasticceria, design, arte contemporanea e il talento dei migliori creativi delle Marche. Un progetto che celebra l’incontro tra gusto, estetica e cultura visiva. L’edizione di quest’anno amplia lo sguardo sul territorio e sulle comunità, prendendo spunto dall’opera dell’artista Angelo Bellobono, che riflette sui temi dell’identità, della sostenibilità e del futuro. Artisti, pastry chef e creativi dialogano attraverso linguaggi diversi, uniti da un obiettivo comune: creare esperienze che fondono estetica, gusto e partecipazione.

Sabato 20 dicembre alle ore 18.00, presso la Galleria Bramante di Fermignano, si inaugura la mostra collettiva nata dalla call rivolta agli studenti dell’ISIA Urbino (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche), eccellenza nazionale nella formazione di designer e creativi. Hanno risposto trenta studenti, chiamati a ideare il packaging ufficiale che andrà in produzione nell’edizione 2026, ispirandosi alla poetica di Angelo Bellobono. Il moodboard progettuale nasce dalla sua ricerca e si sviluppa attorno alle parole chiave: Natura, Comunità, Corpo.

La giuria di esperti di fama nazionale, composta da Angelo Bellobono (artista), Giovanni Gaggia (artista), Pietro Gaglianò (curatore e critico d’arte), Marcella Russo (manager culturale), Massimiliano Tonelli (direttore di Artribune) e Manfredi Maretti (editore), con la supervisione di Giuseppe Roberto Biagetti (Direttore di ISIA Urbino) decreterà il packaging più attinente alla poetica dell’artista dell’edizione 2026.

“Anche quest’anno ISIA Urbino – Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, eccellenza nazionale nella formazione di progettisti della comunicazione visiva, partecipa con grande entusiasmo a “BOOM: tra cibo e arte il futuro”, un progetto che celebra l’incontro tra gusto, arte e cultura visiva. Nel tempo si è consolidata una collaborazione solida tra il nostro Istituto e il Comune di Fermignano, lavorando fianco a fianco su progetti rivolti alla comunità e al territorio. Supervisiono personalmente la creazione dei packaging ideati dalle studentesse e dagli studenti di ISIA Urbino, ispirati dall’opera dell’artista Angelo Bellobono, che riflette su identità, sostenibilità, comunità e rapporto con l’ambiente. Le studentesse e gli studenti stanno sviluppando i loro lavori con l’obiettivo di creare diversi tipi di packaging, utilizzando linguaggi differenti della grafica, della tipografia e dell’illustrazione, dopo aver incontrato l’artista Angelo Bellobono, che ha condiviso con loro la sua ricerca. I progetti saranno tutti protagonisti di una mostra collettiva.” Prof. Giuseppe Roberto Biagetti – Direttore

BOOM non è solo un evento culturale, ma un laboratorio aperto; per questa ragione da quest’anno si apre una nuova sezione, La Project Room, la cui inaugurazione è prevista alle 17:30. Questa è dedicata ai giovani allievi dell’Istituto Comprensivo Statale Donato Bramante i quali, guidati dall’insegnante Milena Fattori, sono stati invitati a immaginare nuove forme di dialogo tra arte, cibo e territorio sulla superficie della scatola del panettone e partendo sempre dalla poetica di Bellobono, con l’intenzione di coinvolgere ogni fascia d’età della comunità.

Un progetto del Comune di Fermignano, con il patrocinio e la compartecipazione della Regione Marche, in collaborazione con ISIA Urbino, Casa Sponge APS, Istituto Comprensivo Donato Bramante, Slow Food Marche, e con la partecipazione del Liceo Artistico Scuola del Libro e della Pro Loco Fermignano.

ANGELO BELLOBONO – La pratica artistica di Angelo Bellobono esplora la relazione tra antropologia e paesaggio, indagando il modo in cui l’uomo abita, percepisce e interagisce con l’ambiente circostante. Il paesaggio non è solo osservato, ma attraversato, vissuto e lasciato risuonare dentro l’artista, diventando materia di esperienza e conoscenza. Nel corso della sua carriera ha partecipato a mostre personali e collettive in Italia e all’estero, e il suo lavoro è stato oggetto di studi critici su poetica del gesto, materialità e relazione tra uomo e ambiente. Le opere di Bellobono sono presenti in collezioni private e istituzionali, e la sua attività prosegue tra sperimentazione materica, partecipazione a residenze artistiche e collaborazioni con curatori e istituzioni culturali. La sua arte invita lo spettatore a attraversare il paesaggio e a lasciarsi attraversare, facendo della percezione e dell’esperienza corporea un punto di contatto tra arte e vita.