Sabato e domenica ‘Le Piazzette dei Mestieri e dei Sapori’ in centro

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Pesaro – L’artigianato torna in centro. Domani, sabato 23 e domenica 24 maggio piazza del Popolo ospiterà “Le Piazzette dei Mestieri e dei Sapori”.

La manifestazione è promossa dalla CNA di Pesaro e Urbino, CNA Artistico e Agroalimentare, con il patrocinio del Comune di Pesaro e la collaborazione della Camera di Commercio delle Marche e del Confidi Uni.co. Dalle 9.30 alle 20.00 la piazza diventerà un vero e proprio mercatino di qualità, animato dal meglio dell’artigianato marchigiano. Un viaggio tra mestieri antichi e saperi che resistono al tempo, accompagnato dalle eccellenze enogastronomiche del territorio. I visitatori potranno scoprire e degustare miele, pasta artigianale, confetture e dolci tipici, affiancati da creazioni d’autore: dai celebri cappelli fatti a mano di Montappone alle borse e agli accessori in pelle, dai filati alle calzature per tutte le età, fino ai manufatti dell’artigianato artistico.

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L’iniziativa rientra nel progetto regionale “Artigiani al centro”, nato per valorizzare le botteghe artigiane e il piccolo commercio come presidi economici, culturali e identitari dei centri storici. Un richiamo forte alle radici produttive delle Marche, con uno sguardo attento alle aree colpite dal sisma, da cui provengono molti degli espositori.

Un’occasione per assaporare il gusto autentico del territorio e sostenere chi, con abilità e passione, porta avanti ogni giorno la tradizione del fatto a mano. Quest’anno, in particolare, saranno presenti 12 calzaturifici del Distretto della calzatura di Monturano (Fermo), recentemente insignito dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy: un riconoscimento che premia la qualità e la storia di un comparto simbolo del saper fare marchigiano.