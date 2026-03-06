A Fossombrone torna il Festival del Tartufo Bianchetto e del vino Bianchello DOC

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Un appuntamento della Valle del Metauro che non può mancare. Questa mattina, nella sede di Confcommercio Marche Nord di Pesaro, è stata presentata la 42ª edizione del Festival del Tartufo Bianchetto e del vino Bianchello DOC di Fossombrone. A fare gli onori di casa la Direttrice di Confcommercio Marche Nord Agnese Trufelli che ha evidenziato l’importanza di questi appuntamenti per il territorio ringraziando tutti coloro che lo rendono possibile.

Un’edizione che, anche quest’anno, si preannuncia ricca di iniziative e di eventi focalizzati, come sempre, sull’ottima enogastronomia che, parallelamente, porta in primo piano gli eccellenti prodotti del nostro territorio. Tra i momenti più attesi “Il Bianchetto incontra la grande cucina”, che sarà presentato dallo chef Lucio Pompili con coking show che metteranno a confronto chef di grande prestigio.

“Questo appuntamento per Fossombrone – sottolinea il sindaco Massimo Berloni – è molto sentito e si va ad aggiungere alle tante altre iniziative del nostro Comune. Questa 42ª edizione ha una grande importanza non solo per la nostra città, ma per l’intero territorio che ha l’opportunità di esporre gli ottimi prodotti enogastronomici che possediamo: tartufo, olio, vino, prosciutto e molto altro”.

“Arrivare alla 42ª edizione – afferma il presidente della Pro Loco Forum Sempronii, Graziano Gianbartolomei – significa che tra Amministrazione, Pro Loco e ristoratori c’è un grande lavoro e una forte sinergia; altrimenti sarebbe impossibile raggiungere questi straordinari risultati. Questa edizione offrirà un ricco menù, non solo gastronomico, ma di eventi culturali e sportivi, senza dimenticare l’aspetto solidale e la beneficenza. La novità di quest’anno è legata ai bambini, che avranno il loro mercatino di giochi, libri e altri oggetti: saranno loro a stabilirne il prezzo e il ricavato andrà in beneficenza”.

“Siamo nel cuore della vallata del Metauro – spiega lo chef Lucio Pompili, direttore organizzativo del Festival – dove il tartufo cresce tutto l’anno e dove nasce questo meraviglioso vino che è il Bianchello. Questa per me è la ‘Tartufo Valley’, un’esplosione enogastronomica di alto livello con eccellenze di grande qualità come l’olio DOP di Cartoceto, la Caciotta di Urbino, il Prosciutto di Carpegna e gli ottimi Bianchelli. Con questi elementi abbiamo pensato di creare il piatto icona del Festival del Tartufo Bianchetto e del vino Bianchello DOC, dal nome ‘Lungo o corto’”.

La 42ª edizione del Festival dà appuntamento al 14 e 15 marzo e al 21 e 22 marzo per una festa del gusto e non solo. Fossombrone vi aspetta.

di Giuseppe Frassinelli