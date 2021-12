A Frontone i mercatini Nel Castello di Babbo Natale concedono il bis

0 Condividi Facebook Twitter

Frontone (PU) – Dopo l’ottima partenza, con tanti visitatori da tutta la regione e non solo, i mercatini Nel – Castello di Babbo Natale domenica 5 dicembre concedono il bis. Giunto alla 20esima edizione, organizzato come sempre dalla Pro loco con il Comune, è uno degli appuntamenti di “Il Natale che non ti aspetti”, l’evento diffuso organizzato dalle Pro Loco di Pesaro e Urbino, e promosso dalla Regione Marche e dalla Provincia di Pesaro e Urbino, che torna in presenza in tutta sicurezza, fino al 6 gennaio 2022.

E’ una immersione nella magica atmosfera delle festività natalizie, con il Castello Della Porta illuminato a festa ancor più suggestivo e il monte Catria colorato di bianco per la neve caduta negli ultimi giorni, tutta da godere prima di entrare all’interno della mura castellane. Ospitano artigiani, commercianti e hobbisti del territorio, e il trono di Babbo Natale su cui, dopo aver consegnato la propria letterina, i bambini possono scattarsi una foto insieme all’anziano paffuto più amato di tutti. Accompagnati da musica soffusa, l’occasione per ricercare tante idee regalo. E da gustare castagne e vin brûlé. Non mancano laboratori artistici per i più piccoli, giochi, momenti di animazione, spettacoli e punti ristoro.

Pubblicità

L’apertura è prevista alle 11 e un ricco programma accompagnerà i visitatori fino alle 19. Divertimento assicurato per i bambini e non solo con i giochi di strada proposti da Caimercati. Per i più piccoli appuntamenti imperdibili anche quelli con il Truccabimbi e i laboratori creativi di ceramica. Musica per tutti i gusti con La cantina de Zi Socrate e il concerto del Coro Polifonico di Cagli. Nel pomeriggio intrattenimento con Kalù, artista di strada. Assoluta novità il presepe vivente da ammirare nella piazzetta della Chiesa Baronale. Una piccola anticipazione della quinta edizione del Presepe Vivente che si svolgerà a Paravento di Cagli il prossimo 2 gennaio 2022.

Per salire al castello, navetta in partenza da piazza del Municipio.

Per accedere agli eventi è obbligatorio il green pass e l’utilizzo della mascherina.

Ingresso 3 euro, gratis per i bambini fino a 12 anni.

Prossimi appuntamenti: 8 e 12 dicembre.

Maggiori informazioni: mercatini.castellodifrontone.it.