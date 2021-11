A Frontone magica atmosfera con i Mercatini nel Castello di Babbo Natale

0 Condividi Facebook Twitter

Frontone (PU) – Paese pronto ad immergersi nella magica atmosfera delle festività natalizie e a far vivere emozioni uniche ai visitatori con i Mercatini nel Castello di Babbo Natale, organizzati dalla Pro loco con il Comune. Ben quattro le date in programma in questa 20esima edizione: 28 novembre, 5-8-12 dicembre.

I mercatini di Frontone sono uno degli appuntamenti di “Il Natale che non ti aspetti”, l’evento diffuso organizzato dalle Pro Loco di Pesaro e Urbino, e promosso dalla Regione Marche e dalla Provincia di Pesaro e Urbino, che torna in presenza in tutta sicurezza, dal 27 novembre 2021 al 6 gennaio 2022.

Le antiche mura castellane ospitano artigiani, commercianti e hobbisti del territorio, e il trono di Babbo Natale su cui, dopo aver consegnato la propria letterina, i bambini possono scattarsi una foto insieme all’anziano paffuto più amato di tutti. Accompagnati da musica soffusa, in una calda e magica atmosfera, l’occasione per ricercare tante idee regalo. E da gustare castagne e vin brûlé. Non mancano laboratori artistici per i più piccoli, giochi, momenti di animazione, spettacoli e punti ristoro.

Quattro giornate dense di appuntamenti per tutta la famiglia in una cornice da favola, il suggestivo castello Della Porta e tutt’intorno il borgo affascinante con i vicoli illuminati, da cui godere un panorama meraviglioso, dominato dal monte Catria.

Tutto inizia da piazza del Municipio, dove si attende la navetta sotto il maestoso albero di Natale. La salita si fa subito emozionante perché dopo pochi minuti già si ammira il Castello nella sua atmosfera ovattata.

Per i più piccoli imperdibile il laboratorio creativo di ceramica ‘Colora il tuo Natale’, curato da Linda Zepponi. Sempre affascinante lo spettacolo Sculture di ghiaccio, mentre è una assoluta novità il presepe vivente da ammirare nella piazzetta della Chiesa Baronale. Una piccola anticipazione della quinta edizione del Presepe Vivente che si svolgerà a Paravento di Cagli il prossimo 2 gennaio 2022: 130 figuranti e 30 scene di vita rurale, di vecchi mestieri e di focolari.

I mercatini si terranno dalle 11 alle 19; solo il 28 novembre l’apertura è alle 14. Ingresso 3 euro, gratis per i bambini fino a 12 anni.

Per accedere agli eventi è obbligatorio il green pass e l’utilizzo della mascherina.

Maggiori info: mercatini.castellodifrontone.it; ilnatalechenontiaspetti.it; pagine Facebook Mercatino di Natale Castello di Frontone e Frontone e Monte Catria – Informazioni turistiche