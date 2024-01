A Gabicce Mare Confcommercio e Studio Pascuzzi uniscono le forze

0 Condividi Facebook Twitter

Gabicce Mare (PU) – Unire le forze per offrire servizi sempre migliori. Con questo importante obiettivo nasce l’unione fra l’ufficio di Nuova Ascom di Gabicce Mare e lo studio tributario e commerciale del Dottor Domenico Pascuzzi. Nuova Ascom è la società di servizi di Confcommercio che offre alle imprese associate un’ampia gamma di servizi specializzati in grado di soddisfare tutte le esigenze relative all’area fiscale, amministrativa, legale, sicurezza, paghe, lavoro, apertura nuove attività e relative variazioni, contributi e molto altro.

Servizi che ora verranno ulteriormente rafforzati grazie alla nuova sinergia: “Gabicce Mare è la porta d’ingresso a nord della regione Marche – spiegano il Presidente Angelo Serra ed il vicedirettore di Confcommercio Marche Nord Agnese Trufelli – con la maggiore presenza di strutture alberghiere. Siamo molto contenti di questa unione di forze, competenze e professionalità, che vuole rappresentare un punto di riferimento per le tante imprese del territorio. E’ un orgoglio per tutta la nostra grande ‘famiglia’ poter collaborare con il dottor Pascuzzi, che è anche sindaco della città, convinti che questa sinergia darà i suoi benefici non solo alle imprese ma anche vantaggi per lo sviluppo turistico di questo meraviglioso territorio”.

Pubblicità

Felice Pascuzzi: “Ringrazio il Presidente Serra e la vice Direttrice Trufelli per questa importante scelta di collaborare con il mio studio per lo sviluppo dell’Azienda di Gabicce. Sono estremamente felice di mettere a disposizione dell’Ufficio la mia professionalità e la mia esperienza maturata in quasi 30 anni di professione, con l’obiettivo di rafforzare il livello dei servizi consulenziali offerti dalla Confcommercio”.