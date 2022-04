A Gabicce Mare la Settimana Cicloturistica Internazionale

0 Condividi Facebook Twitter

Gabicce Mare (PU) – Festività pasquali in bicicletta alla scoperta del meraviglioso territorio della provincia di Pesaro Urbino. Dal 16 al 22 aprile è in programma la 40esima Settimana Cicloturistica Internazionale, organizzata dal Gruppo Albergatori Multiservizi di Gabicce Mare, con la collaborazione del Comune e il patrocinio della Regione Marche e di Confcommercio Marche Nord. Sette giorni, tutte le mattine, i partecipanti andranno alla scoperta del magnifico entroterra marchigiano e delle sue bellezze; sette le meravigliose uscite fuoriporta programmate. Si percorreranno dai 46 ai 90 km, con soste dove sarà possibile gustare i tanti prodotti tipici dell’entroterra (piadina, ottimo prosciutto e salame tipico, dolci fatti dai paesani dei borghi e castelli). La settimana cicloturistica si concluderà il 22 aprile, alle ore 21.30, al Teatro Astra, con l’esibizione musicale del gruppo “Gli Stralunati”, lo spettacolo di danza della scuola di ballo “Stella Show Dance” e la premiazione delle società vincitrici. La serata sarà aperta, alle ore 20.45, con l’inaugurazione del Teatro Astra che torna operativo dopo essere stato riqualificato.

Programma Settimana Cicloturistica Internazionale 2022

15 Aprile

– Iscrizioni al Cinema Teatro Astra in Viale della Repubblica, 20, Gabicce Mare dalle ore 14.30 alle ore 19.30.

16 Aprile

– Ore 9.00 Partenza dei ciclisti in gruppo per Montelabbate (provincia di Pesaro e Urbino). Ristoro e rientro a Gabicce Mare per pranzo. (55 km andata e ritorno).

17 Aprile

– Ore 9.00 Partenza dei ciclisti in gruppo per Gallo di Petriano (Provincia di Pesaro e Urbino). Degustazione dei prodotti Tipici. Rientro a Gabicce Mare per pranzo (63 km andata e ritorno).

18 Aprile

– Ore 9.00 Partenza dei ciclisti in gruppo per Mombaroccio (Provincia di Pesaro e Urbino). Ristoro e rientro a Gabicce Mare per pranzo (70 km andata e ritorno).

Dalle ore 15 alle ore 18.00 – Degustazione enogastronomica con intrattenimento musicale – Cantina Ottaviani – Via Panoramica 203/213 San Giovanni in Marignano.

19 Aprile

– Ore 9.00 Partenza dei ciclisti in gruppo per Vallefoglia (Provincia di Pesaro e Urbino). Ristoro e rientro a Gabicce Mare per pranzo (59 km andata e ritorno).

Serata con musica e degustazione enogastronomica nella sala dell’Hotel Cormoran di Cattolica – Via Francia n. 2

20 Aprile

– Ore 9.00 Partenza dei ciclisti in gruppo per Urbino (Provincia di Pesaro e Urbino). Ristoro e rientro a Gabicce Mare per pranzo (90 km andata e ritorno).

21 Aprile

– Ore 9.00 Partenza dei ciclisti per Montecalvo in Foglia (Provincia di Pesaro e Urbino). Ristoro e rientro a Gabicce Mare per pranzo. (65 km. andata e ritorno.

Ore 20.00 Cena in pizzeria – “GIRO PIZZA” per sportivi e familiari Ristorante “ERA ORA” – in Via Machiavelli a Gabicce Mare

22 Aprile

– Ore 9.00 Partenza dei ciclisti in gruppo per Tavullia (Provincia di Pesaro e Urbino). Ristoro e rientro per Gabicce Mare per pranzo (46 km andata e ritorno)

Ore 21.30 Serata musicale al Cinema Teatro Astra in Viale della Repubblica, 20 a Gabicce Mare e premiazione delle società vincitrici.

Informazioni: gabiccemareturismo.com, gabiccemarebike.it