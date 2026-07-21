A Gallo di Petriano al via la 54a edizione del Festival Gallo d’Oro

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Gallo di Petriano (PU) – E’ stata presentata nella Sala Bastianelli di Palazzo delle Marche ad Ancona, la 54ª edizione del “Festival Gallo d’Oro”, lo storico concorso canoro estivo che si svolgerà dal 23 al 26 luglio a Gallo di Petriano in provincia di Pesaro e Urbino.

Organizzato dalla locale Proloco con il sostegno del Comune di Petriano e il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche, il Festival è ormai un punto fermo delle manifestazioni estive dell’entroterra pesarese. Particolarmente significativa l’edizione di quest’anno per il fatto che verrà celebrato il traguardo del sessantesimo anniversario dalla fondazione del Festival, allestito per la prima volta nel 1966 per iniziativa dell’allora sacerdote del paese.

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Fanno parte della giuria, chiamata a selezionare candidature provenienti da tutta Italia, il giornalista Paolo Notari e le vocal coach Valeria Visconti e Monica Magnani. In programma anche una serata dedicata ai più piccoli, il “Galletto d’oro”, alla quarta edizione, che si svolgerà venerdì 24 luglio.

Alla conferenza stampa hanno preso parte il Vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche, Giacomo Rossi, la Presidente della Proloco di Petriano, Barbara Selva, e il Responsabile audizioni e iscrizioni del Festival, Cristian Vichi. A coadiuvare l’attività di iscrizione e audizione anche Federica Ambrogiani.

“Il Festival Gallo d’Oro rappresenta una colonna portante della tradizione culturale e dell’intrattenimento del nostro territorio” – ha dichiarato Giacomo Rossi – “Arrivare alla 54ª edizione e tagliare il traguardo dei sessant’anni di storia testimonia l’incredibile dedizione della comunità di Petriano e la straordinaria qualità di una manifestazione capace di rinnovarsi pur mantenendo ben salde le proprie radici. Come Consiglio regionale siamo orgogliosi di patrocinare e sostenere iniziative che valorizzano il talento e aggregano le nostre comunità”.

“Un Festival che cresce e si arricchisce di anno in anno – ha evidenziato Barbara Selva – affermandosi nel panorama delle altre manifestazioni canore nazionali”.

“L’edizione di quest’anno si annuncia trionfale sotto tutti i punti di vista – ha sottolineato Cristian Vichi – con oltre quaranta iscrizioni tra i grandi (ventuno i concorrenti selezionati) e sedici galletti tra i cinque e i quattordici anni”.