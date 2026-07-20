Allerta meteo arancione, il sindaco Serfilippi invita alla massima prudenza

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Fano (PU) – La Protezione Civile della Regione Marche ha emesso un’allerta meteo arancione per temporali per la giornata di martedì 21 luglio. A partire dalle ore 14 sono previsti temporali forti o molto forti, con possibili grandinate di medie e grosse dimensioni e raffiche di vento intense.

«Invito tutti i cittadini ad adottare la massima prudenza e, dalle ore 14, ad evitare gli spostamenti non necessari», dichiara il sindaco Luca Serfilippi. «Le previsioni indicano fenomeni meteorologici di forte intensità. Chiediamo alla cittadinanza di seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile, evitare la sosta sottoalberi e strutture provvisorie, non attraversare sottopassi o aree soggette ad allagamenti e limitare gli spostamenti allo stretto necessario. La collaborazione di tutti è fondamentale per garantire la sicurezza della comunità».

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