A Mombaroccio un’estate ricca di eventi

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Pesaro – Sarà un’estate ricca di eventi e proposte a Mombaroccio. Grazie alla proficua collaborazione tra l’Amministrazione comunale, la Pro loco e le varie realtà del territorio è stato realizzato un calendario di appuntamenti che animeranno la bella stagione e al contempo in grado di promuovere e valorizzare il borgo.

È stato presentato presso la sede di Confcommercio Marche Nord.

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“Mombaroccio – ha esordito il direttore Agnese Trufelli – è stato uno dei primi Comuni ad aderire al nostro progetto di promozione turistica “Itinerario della Bellezza” e siamo orgogliosi di collaborare ai tanti eventi che ospita, da quelli estivi ai mercatini di Natale, capaci di valorizzare il borgo e attirare visitatori. Nel ricco programma della stagione estiva, come ormai da tempo, proporremo la cena itinerante “I sapori del borgo”, che riscuote sempre tanta partecipazione”.

Ha proseguito il sindaco Emanuele Petrucci: “Un cartellone all’insegna della qualità. Un programma che concilia la familiarità degli appuntamenti tradizionali, il prestigio delle recenti importanti collaborazioni e la freschezza di nuove interessanti proposte, occasioni di socialità per la cittadinanza, di scoperta delle bellezze del luogo per i visitatori e di promozione e valorizzazione per il Comune stesso”.

Tra gli eventi, da non perdere, dall’11 luglio al 23 agosto la collettiva d’arte a Palazzo Del Monte, e il 30 e 31 luglio l’”Estemporanea: artisti all’opera per le vie del borgo”. Negli stessi giorni è in programma “Mombaroccio Soul Village”.

“Quest’ultimo – ha sottolinea il vicesindaco Marco Spinaci – è una delle manifestazioni clou, che vedrà ospiti artisti di fama mondiale. Ne andiamo molto orgogliosi”.

Fondamentale la collaborazione della Pro loco: “Con il Comune – ha concluso il presidente Mirko Ciaffoni – c’è una proficua collaborazione sia per gli eventi che nella gestione dei musei, che sta dando ottimi risultati anche per quanto riguarda le presenze turistiche”.

A luglio, giovedì 16, spazio ai piaceri della tavola, ai prodotti tipici di qualità, con l’ormai tradizionale cena itinerante “I sapori del borgo”, curata da Confcommercio Marche Nord.

Durante la stagione estivano saranno organizzate anche visite guidate per gruppi alla scoperta del borgo, tra storia e architettura, e lungo la via dell’acqua, del miele, dell’olio e della lavanda. L’invito è quello di seguire i canali social del Comune di Mombaroccio e della Pro Loco Mombaroccio per rimanere aggiornati e partecipare agli eventi in questo magnifico borgo, uno dei più belli delle Marche e d’Italia.