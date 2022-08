A Mondavio la 61esima Rievocazione Storica ‘Caccia al Cinghiale’

0 Condividi Facebook Twitter

Mondavio (PU) – Si torna ad immergersi nelle atmosfere rinascimentali. Dopo due anni di stop forzato è tutto pronto per la 61esima edizione della rievocazione storica ‘Caccia al Cinghiale’, in programma il 13, 14 e 15 agosto, Ad organizzarla l’associazione Pro Loco Mondavio con la collaborazione e i patrocini del Comune, Confcommercio Marche Nord e Camera di Commercio delle Marche.

La manifestazione è stata presentata nella sede di Confcommercio, dal direttore Amerigo Varotti, dal sindaco Mirco Zenobi e dalla presidente della Proloco Sylvie Campolucci. In collegamento il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini.

“Con Mondavio – ha esordito Varotti – che fa parte dell’Itinerario della Bellezza, ci lega una proficua collaborazione da tempo. Gestiamo, infatti, ufficio turistico e i beni culturali. E sosteniamo convintamente la Caccia al Cinghiale, una delle rievocazioni storiche più importanti e di maggior successo delle Marche”. È intervenuto quindi Gino Sabatini: “Siamo al fianco di Confcommercio – ha sottolineato Sabatini – nell’ottimo lavoro di promozione del territorio che sta portando avanti e la rievocazione storica di Mondavio merita il nostro sostegno”.

L’evento clou di Mondavio, che riveste grande importanza a livello turistico e culturale: “Importante ripartire – ha proseguito Zenobi – dopo due anni di stop forzato. Una manifestazione che si differenzia da tante altre è infatti una rievocazione storica e l’aspetto culturale, storico, di ricerca riveste un ruolo fondamentale. Crediamo molto nell’evento, importante anche a livello turistico, e per questo siamo al fianco della Proloco”.

Nel dettaglio è scesa la presidente della Proloco Campolucci: “Innanzitutto un grande ringraziamento va al direttore Varotti e Confcommercio per la consueta ospitalità e la collaborazione. Siamo molto felici di ripartire. Dietro c’è un grande lavoro, possibile grazie ai tanti volontari e a tutti coloro che credono nel territorio. Il 13, 14, 15 agosto Mondavio rivive i fascini del Rinascimento in un’atmosfera suggestiva e indimenticabile che celebra la presa di possesso da parte della nobile famiglia dei Della Rovere del vicariato di Mons Avium con il conseguente matrimonio con Giovanna Feltria, figlia di Federico da Montefeltro, duca di Urbino. Il 13, su prenotazione, si svolgono il ‘Banchetto Rinascimentale’ in costume, assaporando pietanze dell’epoca, in una notte ricca di musici, scalchi, danzatrici e trincianti. In un’atmosfera più popolana si terrà il ‘Bivacco’: una cena nel suggestivo fossato della rocca adibito ad accampamento militare. Nei tre giorni, inoltre, la sfilata del corteo storico, i mercati antichi, Palio delle Contrade, momenti di teatro all’aperto col Duca e la sua corte e lo spettacolo ‘Suoni e Luci’, dal titolo ‘Io Giovanni’, che unisce musica, danza, proiezioni 3D, fuochi d’artificio ed effetti speciali, nella cornice unica della Rocca Roveresca di Mondavio. Il 14 avremo ospite la corte malatestiana di Gradara, a Ferragosto la corte roveresca di Senigallia”.

Per informazioni: Tel. 0721 97102 – www.mondavioproloco.it