A Mondavio torna il Samhain Celtic Festival

Mondavio (PU) – Il centro storico di Mondavio ospita l’1, il 2 e 3 novembre la terza edizione del Samhain Celtic Festival. Il grande Capodanno Celtico torna nelle Marche con un programma ricchissimo. Ad organizzare l’evento la Pro loco con la collaborazione e il patrocinio dell’amministrazione comunale. Sostiene la manifestazione Confcommercio Marche Nord dove è stata presentata dal sindaco Mirco Zenobi, dal consigliere della Pro loco Francesco Bottari, dal direttore artistico Paolo Alessandrini e dal direttore Amerigo Varotti. “Siamo molto contenti – ha esordito quest’ultimo – di ospitare il lancio di quest’evento che riscuoterà, vista la qualità della proposta, grande successo come nelle precedenti edizioni. Dopo la rievocazione storica un’altra importante manifestazione che contribuirà a valorizzare e promuovere questo meraviglioso borgo che da sempre fa parte del nostro Itinerario della Bellezza. Per il 550esimo anniversario dell’infeudazione di Giovanni Della Rovere quale Signore di Mondavio, Mondolfo, San Costanzo stiamo lavorando anche ad altri progetti”.

Ha proseguito Zenobi: “Per Mondavio un anno positivo, molto importante è stato il ritorno della rievocazione storica. Quest’altro evento, invece, è fondamentale perché in un periodo di bassa stagione porta a Mondavio tantissimi visitatori, valorizzando il nostro borgo. Un grande ringraziamento va alla Pro loco e ai volontari per l’impegno, e a Confcommercio sempre pronta a collaborare con l’amministrazione e le associazioni”.

Saranno tre giornate dense di appuntamenti per tutta la famiglia: “E’ un evento – ha spiegato Bottari – che cresce anno dopo anno e al quale teniamo particolarmente. Siamo pronti per tre giorni impegnativi ma che, siamo convinti, regaleranno a tutti grandi emozioni”.

Nel dettaglio è entrato Alessandrini: “Il Samhain rappresenta una delle celebrazioni più antiche e affascinanti d’Europa. Il Samhain Celtic Festival di Mondavio è molto più di un semplice evento: è un viaggio tra musica, spettacoli, mercati artigianali e momenti di rievocazione storica. Non solo ci colleghiamo alle antiche tradizioni celtiche, ma rendiamo omaggio alla ricchezza culturale europea, in un mix perfetto di storia e intrattenimento. Per chi ama la musica, l’arte e la magia dell’autunno, Samhain a Mondavio è un’occasione unica per vivere un’esperienza che unisce folklore e modernità, con uno sguardo sempre rivolto alla bellezza e alla condivisione. Il programma è ricchissimo e variegato con ospiti di straordinaria qualità”.

COSA VI ASPETTA, IL PROGRAMMA:

IL GRANDE CAPODANNO CELTICO TORNA NELLE MARCHE, INGRESSO GRATUITO

Taverne: Le taverne saranno aperte tutti i giorni sia a pranzo che a cena

Giochi Celtici: Vivi l’adrenalina e il divertimento dei Gazolina Celtic Games, con sfide che richiamano le antiche tradizioni celtiche. Potrai cimentarti nel lancio del masso, la corsa con i sacchi, il tiro alla fune e altre prove di forza e abilità. Ogni sfida è aperta a tutti, grandi e piccoli, e promette divertimento e competizione in un’atmosfera coinvolgente.

Rievocazioni Storiche: Immergiti nel fascino della storia con le dimostrazioni di arcieri e balestrieri, che ricreeranno tecniche di tiro medievale. Questo spettacolo ti farà rivivere le emozioni di battaglie antiche, sotto la guida esperta dei rievocatori. Gruppi in costume storico ricreeranno scene di vita quotidiana dell’epoca celtica, con momenti di battaglia e rituali che ti trasporteranno in un’altra epoca.

Musica Celtica Tradizionale e Balfolk: Le giornate saranno animate da una splendida combinazione di musica celtica tradizionale e Balfolk, con performance itineranti, concerti e danze irlandesi. Non perderti i corsi di danze con Clover, per vivere la festa fino in fondo!

Area Kids e Laboratori: Nell’Area Kids, i più piccoli potranno partecipare a laboratori creativi a tema celtico. Sarà un’opportunità per divertirsi e imparare, grazie all’Associazione Controspot che guiderà i bambini nella realizzazione di piccoli oggetti artigianali, ispirati alla cultura celtica.

Enogastronomia Celtica e Italiana: Durante tutto il festival, potrai gustare le prelibatezze delle taverne storiche che offriranno piatti celtici e italiani, accompagnati da idromele, sidro e birre artigianali. Sarà un viaggio tra i sapori più autentici, perfetto per completare la magia del festival.

Venerdì 1 Novembre

11:30 – 19:30: Arcieri e balestrieri (Entrata porta del paese)

12:00 – 13:30: Corso di Danze Tradizionali Balfolk (Piazza Matteotti)

14:30 – 20:00: Area Kids e Laboratori giochi (Piazza della Rovere)

15:00 – 22:00: Gazolina Celtic Games (Giardini Giacomo Leopardi)

15:30 – 16:30 e 19:00 – 20:00: Errabundi Musici (Itineranti per il centro storico)

18:00 – 19:30: Banda Connemara (Piazza Don Minzoni – Second Stage)

18:30 – 19:30: Trad Plus Duo (Piazza Matteotti – Main Stage)

18:30 – 19:30: Patrizia Rossi Harpist (Piccolo Teatro)

19:30 – 20:00: Animazione Danze Irlandesi con Clover (Piazza Matteotti)

20:00 – 20:30: Esibizione della Shamrock Dance Company di Clover (Piazza Matteotti – Main Stage)

20:30 – 21:30: Errabundi Musici (Piazza Matteotti – Main Stage)

20:30 – 22:00: Banda Connemara (Piazza Don Minzoni – Second Stage)

21:00 – 22:00: Patrizia Rossi Harpist (Piccolo Teatro)

21:30 – 22:00: Esibizione della Shamrock Dance Company di Clover (Piazza Matteotti – Main Stage)

22:00 – 22:30: Spettacolo di fuoco con Messer De la Brace (Piazza della Rovere)

22:30 – 00:00: Sine Frontera (Piazza Matteotti – Main Stage)

22:30 – 00:30: Trad Plus Duo (Piazza Don Minzoni – Second Stage)

00:00 – 00:30: Animazione Danze Irlandesi con Clover (Piazza Matteotti)

00:30 – 01:30: Celtic DJ Set (Piazza Matteotti)

Sabato 2 Novembre

11:30 – 20:00: Arcieri e balestrieri (Entrata porta del paese)

12:00 – 13:30: Daran Session (Piazza Matteotti)

14:30 – 20:00: Area Kids e Laboratori giochi (Piazza della Rovere)

15:30 – 16:30: Giullari di Spade (Itineranti per il paese)

15:00 – 22:00: Gazolina Celtic Games (Giardini Giacomo Leopardi)

17:00 – 18:00: Matteo Spallacci – Panel “Storia d’Irlanda in 10 canzoni”

18:00 – 19:00: Daran (Piazza Don Minzoni – Second Stage)

18:30 – 19:30: Eirini (Piazza Matteotti – Main Stage)

18:30 – 19:30: Patrizia Rossi Harpist (Concerto di Arpa Celtica – Piccolo Teatro)

19:30 – 20:00: Animazione Danze Irlandesi con Clover (Piazza Matteotti)

20:00 – 20:30: Esibizione della Shamrock Dance Company di Clover (Piazza Matteotti – Main Stage)

20:00 – 21:00: Daran (Piazza Don Minzoni – Second Stage)

20:30 – 21:30: Giullari di Spade (Piazza Matteotti – Main Stage)

21:00 – 22:00: Patrizia Rossi Harpist (Concerto di Arpa Celtica – Piccolo Teatro)

21:30 – 22:30: Esibizione della Shamrock Dance Company di Clover (Piazza Matteotti – Main Stage)

22:00 – 22:30: Spettacolo di fuoco con Messer De la Brace (Piazza della Rovere)

22:30 – 00:00: Lennon Kelly (Piazza Matteotti – Main Stage)

22:30 – 00:30: Eirini (Piazza Don Minzoni – Second Stage)

00:00 – 00:30: Animazione Danze Irlandesi con Clover (Piazza Matteotti)

00:30 – 01:30: Celtic DJ Set (Piazza Matteotti)

Domenica 3 Novembre

11:30 – 20:00: Arcieri e balestrieri (Entrata porta del paese)

12:00 – 13:30: Irish Popcorn (Piazza Matteotti)

14:30 – 20:00: Area Kids e Laboratori giochi (Piazza della Rovere)

15:00 – 20:00: Gazolina Celtic Games (Giardini Giacomo Leopardi)

15:30 – 16:30 e 19:00 – 20:00: Errabundi Musici (Itineranti per il centro storico)

17:00 – 18:00: Irish Popcorn (Piazza Don Minzoni – Second Stage)

17:30 – 18:30: Errabundi Musici (Piazza Matteotti – Main Stage)

18:30 – 19:00: Animazione Danze Irlandesi con Clover (Piazza Matteotti)

19:00 – 19:30: Esibizione della Shamrock Dance Company di Clover (Piazza Matteotti – Main Stage)

19:30 – 21:00: Zeckyboys (Piazza Matteotti – Main Stage)

19:00 – 21:00: Irish Popcorn (Piazza Don Minzoni – Second Stage)

21:00 – 21:30: Animazione Danze Irlandesi con Clover (Piazza Matteotti)

21:30 – 22:00: Esibizione della Shamrock Dance Company di Clover (Piazza Matteotti – Main Stage)

22:00 – 23:00: Celtic DJ Set (Piazza Matteotti)

Ulteriori informazioni nelle pagine social della Pro loco e dell’evento.