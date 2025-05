A Mondolfo la quarta edizione della rassegna letteraria “Come un libro all’aperto”

0 Condividi Facebook Twitter

Mondolfo (PU) – Anche quest’anno il ricco calendario della quarta edizione di Come un libro all’aperto, rassegna letteraria diffusa organizzata dal Comune di Mondolfo con Mondadori Bookstore di Fano e Patrocinata dalla Regione Marche, avrà un’anteprima speciale grazie alla collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi” di Mondolfo. L’appuntamento di sabato 10 maggio sarà interamente dedicato ai libri per ragazzi, costruito insieme a loro e gestito dagli studenti con il supporto del corpo docenti e dell’Amministrazione Comunale.

Nell’arco della mattinata si susseguiranno presso il Chiostro del Complesso Monumentale di Sant’Agostino tre importanti incontri: ore 8.45, Beppe Roncari, “Engaged. Il libro di Renzo” (Sperling&Kupfer), ore 10, Licia Troisi, “La Luce delle stelle” (Marsilio), ore 11.15, Matteo Ward, “Fuorimoda. Storie proposte per restituire valore a ciò che indossiamo” (DeAgostini). Dopo le presentazioni seguiranno i firma-copie. La rassegna proseguirà poi con appuntamenti che si snoderanno nei mesi di giugno, luglio e agosto, il cui programma verrà presentato nelle prossime settimane e coinvolgerà, come di consueto, autori di grande rilievo a livello nazionale ed internazionale.

Il tema scelto per questa quarta edizione è “Le parole sono possibilità: perché racchiudono in sé il potere di creare ponti tra le persone, di aprire nuove prospettive, di cambiare il corso di una giornata o perfino di una vita. Ogni parola scelta può costruire o distruggere, avvicinare o allontanare. I libri e le storie sono la massima manifestazione delle infinite possibilità espressive delle parole, capaci di aprire orizzonti sconosciuti e diventare strumenti di scoperta, trasportando il lettore in altri mondi, in altre vite e offrendogli nuove prospettive”.

“La collaborazione, per il terzo anno consecutivo, con gli studenti e il corpo docente dell’Istituto E. Fermi”, ha commentato il consigliere con delega alla cultura Even Mattioli, “con il fine di costruire insieme questa anteprima speciale della rassegna, è per noi motivo di grande orgoglio, soprattutto nel vedere le ragazze e i ragazzi impegnarsi con la massima dedizione nella preparazione di questa giornata dedicata a loro”.