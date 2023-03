A Pergola tavola rotonda su Agricoltura e Psr

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – Le buone pratiche agricole e gli obiettivi programmatici del Psr Marche sono stati al centro di una tavola rotonda che si è tenuta, ieri, al Teatro comunale di Pergola (PU). All’evento, promosso dalla sezione locale della Cia (Pesaro e Urbino), è intervenuto l’assessore regionale all’Agricoltura Andrea Maria Antonini. Nel suo intervento ha sottolineato l’impegno della Regione in un versante nodale per l’economia marchigiana che vedrà, nel corso del 2023, la pubblicazione di tre importanti bandi quali “Produzione integrata”, “Tecniche lavorazione ridotta dei suoli” e “Introduzione delle colture di copertura e della bulatura”.

L’assessore ha inoltre ricordato che, nei mesi scorsi, l’Amministrazione regionale ha avviato l’iter di approvazione di un documento strategico e centrale per la programmazione delle politiche agricole come il Csr (Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale). “Come annunciato già in precedenti incontri e dibattiti pubblici, stiamo concludendo la vecchia programmazione relativa al Psr per apprestarci a entrare poi, in una nuova e interessante fase che si connette alla programmazione del Csr. Si tratta di un passaggio nevralgico nella definizione degli scenari futuri della nostra agricoltura, dal momento che attraverso il Csr saranno introdotti significativi elementi di novità rispetto al passato, contando su notevoli risorse che ammontano complessivamente, al momento, a circa 53 milioni di euro – ha commentato l’assessore Antonini – In tale direzione, è fondamentale rafforzare la rete di contatto e di comunicazione tra la Regione e tutti i soggetti del mondo dell’agricoltura marchigiana, in una prospettiva di condivisione e crescita, in vista del raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati, da tempo, dall’Unione europea a tutti gli Stati Membri”.

