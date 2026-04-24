A Pesaro il 25 aprile è un pieno di cultura per la Festa della Liberazione

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Pesaro – Venerdì 24 – domenica 26 aprile: sarà un weekend ricco di cultura, quello che si è appena aperto. A partire dai musei: i Musei Civici di Palazzo Mosca con le magnifiche raccolte di ceramica, dipinti e arti decorative su cui svetta l’Incoronazione della Vergine di Giovanni Bellini e Casa Rossini dove respirare l’atmosfera speciale della casa natale del compositore; il Museo Nazionale Rossini di Palazzo Montani Antaldi pronto ad accogliere il pubblico per un viaggio a 360° nella vita e nelle opere di un genio assoluto della musica. A Palazzo Mosca, esperienza imperdibile alla Sonosfera® – l’anfiteatro tecnologico per l’ascolto profondo di eistemi e musica unico al mondo – con i due programmi tra ambiente e arte: Frammenti di Estinzione nell’Orologio Climatico per riflettere sul futuro del nostro pianeta e Raffaello in Sonosfera® per celebrare la grandezza del ‘divin pittore’.

Per chi ama l’archeologia, la domus di via dell’Abbondanza offre i resti di una dimora signorile di prima età imperiale, riccamente decorata con mosaici, alle pareti le proiezioni tridimensionali degli antichi ambienti mentre l’area archeologica di Colombarone sul Parco San Bartolo – con il suo antiquarium – conserva i resti di una ricca residenza tardo-imperiale sulle cui strutture, a partire dalla metà del VI secolo d.C. si insedia il complesso cristiano della basilica di San Cristoforo ad Aquilam.

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Per andare alla scoperta della storia della città dal punto di vista della sua marineria c’è il Museo della Marineria Washington Patrignani immerso nel parco di Villa Molaroni. Tra i beni dell’Arcidiocesi di Pesaro, il Museo Diocesano che testimonia con reperti archeologici e beni storicoartistici l’operato della chiesa pesarese nel tempo e la chiesa del nome di Dio, sintesi perfetta tra architettura e scenografia. E ancora la sinagoga, luogo suggestivo che testimonia la cultura di un popolo che ha segnato la storia della città.

Nel circuito di Pesaro Musei anche i due luoghi per gli appassionati delle due ruote, con e senza motore. A Palazzo Gradari il Museo della Bicicletta documenta la storia gloriosa del mezzo di trasporto sostenibile per eccellenza con una serie di bici da corsa – fra cui magnifici pezzi storici in ferro e acciaio come quelli utilizzati dai pionieri del ciclismo di inizio novecento – in un excursus cronologico dal 1930 al 1980. E ancora il Museo Officine Benelli: tempio delle due ruote, ospita una straordinaria collezione permanente di oltre 200 motociclette che hanno fatto la storia della Benelli – l’azienda motociclistica fondata nel 1911 a Pesaro – e della MotoBi, dai primi modelli degli anni Venti fino all’attuale produzione. Quattro le sale espositive in oltre mille metri quadrati.

Accanto a musei, monumenti ed edifici storici, un’interessante scelta di mostre. Ai Musei Civici, la mostra imperdibile dedicata a Ferruccio Mengaroni, protagonista indiscusso dell’arte ceramica pesarese in occasione di un doppio prezioso anniversario: 150 anni dalla nascita e il centenario della morte dell’ultimo artista del Rinascimento. In undici sezioni, oltre cento opere dell’artista e della sua fabbrica, provenienti in gran parte dalle raccolte civiche e da collezionisti privati. Nella Falegnameria di Palazzo Mosca, spazio della Fondazione Pescheria dedicato alle arti visive, la personale di Lorenzo Amadori presenta una serie di opere, tra pitture, tele da parati, monili e sculture che disegnano una personalità creativa eclettica e curiosa.

Doppia offerta anche al Centro Arti Visive Pescheria. Nel loggiato, ‘Verso il Museo Giuliano Vangi. Il Maestro della forma’: una selezione importante – 67 sculture imponenti di grandi dimensioni e due resine dipinte – del lascito Vangi (1931 – 2024) pervenuto per legato testamentario al Comune: un omaggio al ‘Maestro della scultura’ nato a Barberino di Mugello che aveva scelto Pesaro come sua città d’adozione. Nella chiesa del Suffragio, la prima personale in un’istituzione pubblica di Oliviero Fiorenzi: un’installazione site-specific per un luogo con struttura dodecagonale dalla forte identità architettonica in cui la verticalità genera una naturale tensione ascensionale. In questo contesto prende forma un pallone aerostatico in scala reale realizzato in tessuto e sospeso al centro della navata. Fiorenzi prosegue così la sua indagine sul cielo come spazio poetico, esplorando la spinta immaginativa dell’uomo verso l’alto e interrogando l’aria come campo dell’immaginazione. Alla Galleria Rossini, riTAGLIATA di Nonoska47, l’esposizione che ripercorre la storia d’Italia dagli anni ’70 ad oggi con una serie di opere disegnate con la penna a sfera: ritratti di personalità della musica, dello spettacolo e della politica e disegni che raccontano gli avvenimenti nazionali e fanno riflettere sul mondo che ci circonda. Allo Spazio Torrso, domenica 26 aprile inaugura ‘Intrusi’, la mostra di Gianmarco Garbugli e Antonio Peluso a cura di Chiara Pirozzi: una doppia personale che mette in dialogo artisti emergenti che hanno scelto la pittura come medium privilegiato.

MUSEI, MONUMENTI, AREE ARCHEOLOGICHE E MOSTRE

Orario e aperture venerdì 24 – domenica 26 aprile 2026

Musei Civici di Palazzo Mosca (piazza Mosca 29) / Casa Rossini (via Rossini 34)

10-13, 15-19

ingresso con card Pesaro Musei, gratuito fino a 18 anni, studenti del Conservatorio Rossini e possessori della Carta Famiglia del Comune di Pesaro, info 0721 387541-357 info@pesaromusei.it

Museo Nazionale Rossini (Palazzo Montani Antaldi, via Passeri 72)

orario 10-13, 15-18

ingresso a pagamento, gratuito fino a 18 anni, studenti del Conservatorio Rossini, possessori della Carta Famiglia del Comune di Pesaro; info Sistema Museo 0721 1922156 www.museonazionalerossini.it

Sonosfera® (Palazzo Mosca – Musei Civici)

Venerdì 24 aprile

Frammenti di Estinzione nell’Orologio Climatico h 16

Raffaello in Sonosfera® h 15

Sabato 25 e, domenica 26

Raffaello in Sonosfera® h 11 e 15

Frammenti di Estinzione nell’Orologio Climatico h 12 e 16

ingresso con card Pesaro Musei, gratuito fino a 18 anni, studenti del Conservatorio Rossini e possessori della Carta Famiglia del Comune di Pesaro; 0721 387541 info@pesaromusei.it

Sinagoga (via delle Scuole)

Domenica 26 aprile orario 15-18

ingresso con card Pesaro Musei, gratuito fino a 18 anni e possessori della Carta Famiglia del Comune di Pesaro, 0721 387541 info@pesaromusei.it

Museo della Bicicletta (Palazzo Gradari, via Rossini)

aperto su prenotazione entro le 48 ore precedenti la visita, info e prenotazioni servizimuseali@pesaromusei.it

Ingresso con Card Pesaro Musei, gratuito fino a 18 anni e possessori della Carta Famiglia del Comune di Pesaro; 0721 387541 info@pesaromusei.it

Museo della Marineria Washington Patrignani (Villa Molaroni, viale Pola)

Aperto venerdì 24 aprile ore 15-19

ingresso con card Pesaro Musei, gratuito fino a 18 anni e per possessori Carta Famiglia del Comune di Pesaro; tel 0721 35588

Area archeologica di via dell’Abbondanza

Sabato 25 e domenica 26 aprile orario 10-13

ingresso con card Pesaro Musei, gratuito fino a 18 anni e possessori della Carta Famiglia del Comune di Pesaro; 0721 387541 info@pesaromusei.it

Area archeologica e antiquarium di Colombarone (strada San Cristoforo 136)

aperta su prenotazione entro le 48 ore precedenti la visita

Ingresso con card Pesaro Musei, gratuito fino a 18 anni, possessori della Carta Famiglia del Comune di Pesaro; info e prenotazioni servizimuseali@pesaromusei.it

Museo Officine Benelli (via Mameli)

venerdì 24 aprile 9-13 / 16.30-19, sabato 25 aprile orario 16-19

Ingresso a pagamento, ridotto con card Pesaro Musei

tel 0721 31508 officinebenelli@hotmail.it

Museo Diocesano (Palazzo Lazzarini, via Rossini)

Orario 10-13, 15.30-18.30

Ingresso a pagamento che include anche chiesa del nome di Dio, ridotto con card Pesaro Musei

info 0721 371219 museo@arcidiocesipesaro.it

Chiesa del nome di Dio (via Petrucci)

sabato 25 aprile 15.30 – 18.30, domenica 26 aprile 10.00-13.00 / 15.30-18.30

ingresso a pagamento incluso nel biglietto del Museo Diocesano, ridotto con card Pesaro Musei

info 0721 371219 museo@arcidiocesipesaro.it

MOSTRE

Ferruccio Mengaroni (1875-1925). Genio della ceramica

Musei Civici di Palazzo Mosca orario 10-13, 15-19

ingresso con card Pesaro Musei/biglietto singolo; gratuito fino a 18 anni, studenti del Conservatorio Rossini e possessori Carta Famiglia del Comune di Pesaro

info 0721 387541 info@pesaromusei.it

Leggerezza – Lorenzo Amadori

Falegnameria di Palazzo Mosca

orario 10-13, 15-19

ingresso con card Pesaro Musei/biglietto singolo; gratuito fino a 18 anni, studenti del Conservatorio Rossini e possessori Carta Famiglia del Comune di Pesaro, info 0721 387541 info@pesaromusei.it

Per aria – Oliviero Fiorenzi

chiesa del Suffragio/Centro Arti Visive Pescheria, corso XI settembre 284, Pesaro

orario 16-19

ingresso con card Pesaro Musei/biglietto singolo; gratuito fino a 18 anni, studenti del Conservatorio Rossini e possessori Carta Famiglia del Comune di Pesaro

info 0721 387541 | www.pesaromusei.it

Verso il Museo Giuliano Vangi. Il Maestro della forma

Centro Arti Visive Pescheria

Orario 16-19

Ingresso con Card Pesaro Musei/biglietto singolo; gratuito fino a 18 anni e possessori della Carta Famiglia del Comune di Pesaro. Info 0721 387541

RITAGLIATA – Nonoska97

Galleria Rossini, via Rossini 36

orario 11-22

Ingresso gratuito, info 0721 387541 info@pesaromusei.it

Intrusi – Gianmarco Garbugli, Antonio Peluso

Spazio TORRSO | via A. Spada 28

26 aprile – 31 maggio

opening: domenica 26 aprile h. 18.00

orari di visita: su appuntamento, ingresso gratuito

info: torrso2023@gmail.com 349 1021902