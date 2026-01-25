A Pesaro la benedizione degli animali per Sant’Antonio Abate

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Si è svolta questa mattina in piazza del Popolo, la 35ª cerimonia di Benedizione degli animali, appuntamento organizzato dalle Giacche Verdi Marche di Pesaro, Associazione di Volontariato e Protezione Civile e Ambientale, con il patrocinio del Comune di Pesaro, in occasione della festa di Sant’Antonio Abate.

«È sempre un momento bellissimo – ha detto il sindaco Andrea Biancani – una giornata dedicata agli animali che ci permette di ricordare il loro ruolo fondamentale nelle nostre vite. Un grazie sincero alle Giacche Verdi, corpo di volontari di Protezione Civile con sede a Pesaro nell’area del Galoppatoio, un punto di riferimento prezioso per chi frequenta questi spazi, sempre pronti ad accogliere cittadini e visitatori». «Questa festa – ha proseguito il sindaco – ci aiuta a fare il punto su quanto gli animali siano sempre più presenti nella nostra quotidianità, soprattutto come animali da compagnia, e su quanto svolgano un ruolo fondamentale per le persone più fragili. Gli animali rappresentano non solo un supporto psicologico, ma anche un aiuto concreto nella vita di tutti i giorni: basti pensare al ruolo dei cani-guida, indispensabili per l’autonomia delle persone non vedenti, o agli animali impiegati nei percorsi di assistenza e supporto. Per chi affronta patologie fisiche o psicologiche, la presenza di un animale contribuisce a migliorare il benessere emotivo, a ridurre l’isolamento e a favorire relazioni e routine positive, aiutando molte persone a vivere meglio e con maggiore serenità».

Il sindaco ha poi ricordato l’impegno dell’Amministrazione comunale sui temi legati al benessere animale: «Abbiamo realizzato uno sgambatoio nella zona porto, al Parco Molaroni, e stiamo dialogando per la realizzazione di un nuovo spazio nella zona di via Gattoni a Soria. Pesaro ne ha già diversi, ma l’obiettivo è arrivare a realizzare almeno uno sgambatoio in ogni quartiere. Inoltre, come Amministrazione, stiamo lavorando anche sull’allungamento di un tratto di Bicipolitana fino a Montecchio, con un progetto già presentato in Regione».

Un passaggio anche sul tema del lupo nel territorio: «Molti cittadini, anche questa mattina, mi hanno chiesto informazioni su come comportarsi di fronte a questa nuova presenza che genera comprensibili preoccupazioni. Per questo avvieremo una serie di incontri informativi per capire insieme come affrontare il tema e quali soluzioni adottare». Il sindaco ha infine ringraziato «padre Aldo Marinelli, sempre presente all’iniziativa, tutti i cavalieri partecipanti e le forze dell’ordine a cavallo, oltre ai volontari delle Giacche Verdi con il presidente Luca Antonio Bezziccheri, da sempre al fianco della città».

La mattinata ha preso il via alle ore 10.30 con il ritrovo dei cavalieri al Parco Miralfiore, da cui è partito il corteo verso piazza del Popolo, a cui hanno preso parte anche la pattuglia a cavallo della Polizia di Stato e il drappello dei Carabinieri a cavallo. Alle ore 11 si è svolta la benedizione degli animali, celebrata da padre Aldo Marinelli dei Frati Minori del Convento di San Giovanni, alla presenza di numerosi cittadini, famiglie e amici a quattro zampe.

Insieme al sindaco, anche l’assessora all’Ambiente Maria Rosa Conti che ha sottolineato l’attenzione del Comune verso le politiche di tutela animale: «Il benessere degli animali passa anche dal contrasto al randagismo felino e canino, dall’adozione di un Regolamento per le aree di sgambamento e da servizi di prossimità per chi ama gli animali, che hanno sempre più bisogno di spazi aperti e adeguati». «Abbiamo intrapreso – ha aggiunto Conti – la realizzazione di un’oasi felina e da quest’anno seguiremo direttamente anche il nostro gattile e il canile sanitario. Tra due settimane organizzeremo inoltre un evento dedicato alla presenza del lupo nel territorio, per informare, formare e coinvolgere la cittadinanza sulle competenze dell’ente locale e sulle corrette modalità di comportamento. Siamo molto sensibili al tema degli animali d’affezione e facciamo tutto ciò che è necessario, e anche di più, per tutelarli».

Alla cerimonia ha preso parte anche il Liceo Artistico Mengaroni con la dirigente scolastica Serena Perugini, insieme alle docenti, ha distribuito un segnalibro realizzato dalle studentesse e dagli studenti in occasione delle celebrazioni di Sant’Antonio, nell’ambito del progetto LabLab, coordinato dalle docenti Berarducci, Copparoni e Galeazzi.

A partecipare alla cerimonia, tra gli altri, anche l’assessore alle Attività economiche Mattia Galeazzi, il presidente del Consiglio comunale Enzo Belloni, le consigliere comunali Evelina Anniballi, Adriana Fabbri e Letizia Rocchi, la presidente del Quartiere 1 Luigina Barnabeo, i volontari del comitato di Pesaro di Croce Rossa Italiana con l’unità cinofila, il gruppo comunale di Pesaro della Protezione civile, la Polizia locale di Pesaro e tante delegazioni a cavallo, guidate da quelle della Polizia di Stato e dei Carabinieri.