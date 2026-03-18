A Pesaro la quarta edizione dell’Oscar della Ristorazione

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Pesaro – Se a Hollywood si celebrano le star del cinema, a Pesaro, con l’Oscar, si premiano i professionisti della ristorazione. Lunedì 23 marzo dalle 19, nel salone dell’Istituto Alberghiero “Santa Marta”, andrà in scena la quarta edizione dell’Oscar della Ristorazione. Ad organizzarlo Confcommercio Marche e l’Associazione Ristoratori Pesaro Urbino Fipe. È l’unico riconoscimento a livello regionale che premia i professionisti impegnati nel tramandare le tradizioni e nel valorizzare i prodotti del territorio.

“Una serata per celebrare – spiega il presidente Mario Di Remigio – i protagonisti della cucina della provincia di Pesaro Urbino. Un premio che va agli operatori che hanno saputo distinguersi per la qualità, agli ambasciatori del territorio, capaci di presidiare, comunicare e promuovere la cultura gastronomica locale. Al contempo un riconoscimento ai sacrifici di una categoria che riveste un ruolo fondamentale. Celebreremo il gusto e la cultura enogastronomica, proprio dove nascono le nuove leve della ristorazione”.

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Dopo Rolando Ramoscelli, Uldergo Antonelli e Flavio Cerioni, l’Oscar anche quest’anno andrà ad un’altra figura di rilievo della ristorazione, sinonimo di qualità e tradizione, professionalità ed ospitalità.

“Lo sveleremo lunedì ma possiamo anticipare che il riconoscimento andrà ad una colonna della ristorazione e ad un ristorante che da decenni ci deliziano con la loro cucina. La cena sarà curata da due importanti cuochi del territorio: Matteo Lodedo, l’anima creativa di Frumento di Fano, e Matteo Broccoli, firma d’autore di Salicornia di Pesaro. Due talenti che guideranno la brigata dell’Istituto Alberghiero Santa Marta per una notte dedicata alla grande cultura enogastronomica”.

Durante la serata saranno presentate le novità 2026 della Collina delle Fate di Fossombrone, con una degustazione curata da Alternativa Vini di Luca Gerbino: M’ARTE extra brut Blanc De Blanc millesimato 2022; Celeste Chardonnay Igt; Nina Pinot nero Igt.

Il gruppo Meregalli, a cura di rappresentanze L’Elisir di Alberto Alessandrini, metterà a disposizione i vini per la serata. I posti sono limitati; quota: euro 55,00.

Per prenotarsi: segreteria@ascompesaro.it, Telefono: 0721.698205