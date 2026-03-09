A Pesaro oltre 250 persone per “Donna in Cammino”, un successo

Pesaro – Un’onda umana di energia, forza e condivisione. Oltre 250 persone ieri, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, hanno partecipato alla camminata “Donna in cammino” trasformando le vie e le strade di Pesaro in un percorso di consapevolezza e solidarietà. In tantissimi, donne, uomini, famiglie, hanno scelto di camminare insieme, dimostrando che l’equilibrio e il supporto reciproco sono la forza più grande.
Ad organizzare l’evento Stella Scarpa Beauty Personal Trainer, Movens Medical Fitness, Confcommercio Marche Nord, Terziario Donna e 50&Più, con il patrocinio del Comune di Pesaro e in collaborazione con DABAINOS, l’associazione diabetici di Pesaro.
“Un successo oltre ogni aspettativa. Dalla partenza in viale Gramsci fino al rientro, abbiamo vissuto la metafora della vita: testa alta, spalle dritte e la scoperta di una forza innata che, come donne e come comunità, ci appartiene da sempre. Camminare è stato terapeutico, metterci in gioco è stato emozionante. Un grazie di cuore ai nostri compagni di viaggio. Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza l’unione di realtà straordinarie. Il cammino ci ha insegnato che insieme possiamo farcela, sempre”, sottolineano i promotori.
E dopo il cammino, la festa. La mattinata si è conclusa in bellezza al ristorante Nuovo Corso, tra musica dal vivo, sorrisi e il piacere di stare insieme, ricaricando corpo e mente dopo la fatica del percorso.