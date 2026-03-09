A Pesaro oltre 250 persone per “Donna in Cammino”, un successo

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Un’onda umana di energia, forza e condivisione. Oltre 250 persone ieri, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, hanno partecipato alla camminata “Donna in cammino” trasformando le vie e le strade di Pesaro in un percorso di consapevolezza e solidarietà. In tantissimi, donne, uomini, famiglie, hanno scelto di camminare insieme, dimostrando che l’equilibrio e il supporto reciproco sono la forza più grande.

Ad organizzare l’evento Stella Scarpa Beauty Personal Trainer, Movens Medical Fitness, Confcommercio Marche Nord, Terziario Donna e 50&Più, con il patrocinio del Comune di Pesaro e in collaborazione con DABAINOS, l’associazione diabetici di Pesaro.

“Un successo oltre ogni aspettativa. ​Dalla partenza in viale Gramsci fino al rientro, abbiamo vissuto la metafora della vita: testa alta, spalle dritte e la scoperta di una forza innata che, come donne e come comunità, ci appartiene da sempre. Camminare è stato terapeutico, metterci in gioco è stato emozionante. Un grazie di cuore ai nostri compagni di viaggio. Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza l’unione di realtà straordinarie. ​Il cammino ci ha insegnato che insieme possiamo farcela, sempre”, sottolineano i promotori.

​E dopo il cammino, la festa. La mattinata si è conclusa in bellezza al ristorante Nuovo Corso, tra musica dal vivo, sorrisi e il piacere di stare insieme, ricaricando corpo e mente dopo la fatica del percorso.