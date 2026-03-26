A Pesaro va in scena la Pasqua in Musica con “Sacrum Facere”

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Pesaro – La musica come ponte tra Quaresima e Pasqua: una “Parola che si fa musica” in una storia, quella umana, che cambia di generazione in generazione. È questo lo spirito della nuova rassegna musicale “Sacrum Facere” organizzata dal Coro Jubilate di Candelara, per volere dell’Arcivescovo di Pesaro Sandro Salvucci e del Vicario Generale Don Marco Di Giorgio, con il sostegno del Comune di Pesaro, della Provincia e della Regione Marche.

Sacrum Facere è l’etimologia latina della parola “sacrificio”, la chiamata a trasformare ogni momento della vita in sacro.

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Negli ultimi quattro appuntamenti nelle chiese del centro storico di Pesaro si avvicenderanno il Coro Jubilate Candelara diretto dal M° Willem Peerik e il Coro San Giovanni Battista diretti dal M° Simone Baiocchi, Le melodie saranno accompagnate dagli ensemble de La Calandria e dall’Orchestra Barocca del Festival Musicae Amoeni Loci, con un repertorio che spazia dal Canto Gregoriano alle tradizioni corali ortodosse, fino a Vivaldi e Couperin, fondendo epoche e culture diverse in un unico respiro di fede e bellezza.

Domenica 29 marzo in cattedrale, il “Passio Domini Nostri Jesu Christi secundum Marcum, O. di Lasso, sarà un modo per entrare nella magia coinvolgente del canto gregoriano; il rito delle 12 candele del mercoledì santo (1 aprile nella Chiesa del Nome di Dio) è un altro struggente momento di passaggio che si svolgeva nella notte che accompagnava al giovedì santo a cui molti compositori, tra cui Couperin, si sono ispirati per scrivere brani di struggente bellezza; il 3 aprile, nella chiesa di San Giovanni Battista, la Liturgia del venerdì santo la musica accompagna per l’ultima volta il triste trapasso, per giungere, domenica 5 aprile al magnifico Gloria di Vivaldi. Ogni appuntamento sarà occasione di meditazione musicale, preghiera e condivisione: le offerte libere sosterranno le missioni africane di Abba Marcello Signoretti, perché la musica della fede diventi anche un gesto concreto di amore.

«Un’iniziativa che l’arcidiocesi ha accolto con entusiasmo perché particolarmente efficace: la musica più delle parole può aiutare ad entrare nel mistero della Pasqua», conferma Don Marco Di Giorgio. «Il coro Jubilate e il maestro Peerik fanno da sempre un percorso di altissima qualità, sia come bravura nell’interpretazione che come scelta di testi sacri significativi. Questi concerti sono importanti anche perché possono attirare un pubblico appassionato di musica coinvolgendo tutti in un momento di “elevazione” perché la Pasqua è il cuore del Vangelo: la sofferenza che porta alla gioia e la musica è un canale perfetto per vivere questo percorso».

Informazioni e programma completo: cell/WhatsApp: 347.755 2274 _ 320.152 4440

E-mail: jubilatecandelara@gmail.com _ www.jubilatecandelara.it

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