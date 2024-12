A Piobbico domenica 29 dicembre torna il Presepe Vivente

0 Condividi Facebook Twitter

Piobbico (PU) – Il borgo di Piobbico sarà il protagonista assoluto del presepe vivente più suggestivo delle Marche. Qui domenica 29 dicembre dalle ore 18 alle 20.30 prenderà vita la ricostruzione storica della Natività più realistica della provincia di Pesaro Urbino. Dall’ingresso del centro storico, attraverso il borgo, si giungerà fino al monumentale Castello Brancaleoni, in un fiabesco ambiente animato da oltre 100 figuranti che rappresenteranno i diversi personaggi del presepe e con un intero piazzale che ospiterà i classici animali che ne fanno solitamente parte. È dal 1990 che a Piobbico va in scena la sacra rievocazione: tutto nasce dalla ricerca della locale scuola media che si prefiggeva la ricostruzione storica, nel modo più fedele possibile, della narrazione della nascita di Gesù. Un’approfondita ricerca di usi e costumi antichi che ha finito per coinvolgere tutti gli abitanti che, per l’occasione, vestiranno il ruolo di pastori, falegnami, fabbri, osti, tessitori, cardatori e filatori di lana, fornai, mercanti, sacerdoti e personaggi mistici. Dalle scene di vita della corte di Erode alla scuola, dal campo dei soldati romani agli antichi mestieri: tutto sarà allestito in modo autentico e ricercato per offrire ai visitatori un’esperienza veramente unica che farà rivivere un autentico viaggio a ritroso nel tempo tra religione e magia, in oltre 23 quadri storici. Le note musicali in sottofondo accompagneranno lo spettatore lungo il percorso obbligato nelle ambientazioni ricreate nelle cantine, negli androni, nelle piazzette e lungo le suggestive viuzze del borgo, rischiarate dalla fioca luce di fuochi e torce.

L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale con la collaborazione dalla pro loco di Piobbico, è giunta alla 28esima edizione e rappresenta l’evento di punta del Natale piobbichese, che prevede inoltre in calendario il 23 dicembre alle 16 l’arrivo di Babbo Natale, seguito dal concerto della banda cittadina, all’oratorio alle ore 21. Ancora musica il 27 dicembre con il concerto di Natale alla Chiesa di S. Stefano alle 21, mentre il gran finale degli eventi è riservato al presepe vivente, inserito all’interno del calendario de Il Natale che non ti aspetti, che racchiude le manifestazioni della rete delle pro loco della provincia di Pesaro Urbino.

“E’ un onore – spiega il presidente della pro loco Piobbico Matteo Martinelli – per la nostra pro loco e per i nostri volontari essere, attraverso la rievocazione della Natività, un fiore all’occhiello del calendario de Il Natale che non ti aspetti e rimanere nell’immaginario collettivo come un evento così atteso. Per questo ringrazio ancora una volta i concittadini del borgo che si sono messi in gioco anche quest’anno per rendere le ambientazioni del nostro presepe vivente sempre più imperdibili e realistiche. Grazie ai volontari, alle aziende locali e a tutti i partecipanti, che con il loro entusiasmo rendono unica questa manifestazione, simbolo del nostro legame con la storia e la cultura del territorio”.

“Anche quest’anno siamo pronti come Amministrazione con il nostro immancabile presepe vivente. Rivolgo un sentito ringraziamento – ha dichiarato il sindaco di Piobbico Alessandro Urbini – a tutti coloro che hanno contribuito con passione e impegno alla realizzazione di un evento che ogni anno arricchisce Piobbico di bellezza, tradizione e senso di comunità”.