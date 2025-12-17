A Piobbico torna il suggestivo Presepe Vivente

0 Condividi Facebook Twitter

Piobbico (PU) – Il borgo medievale di Piobbico, incastonato nelle suggestive colline delle Marche, si prepara a ospitare per la 28esima volta l’attesissimo Presepe Vivente, un viaggio nel tempo tra sacra tradizione e magia natalizia. Promosso e curato da Comune di Piobbico e Pro loco Piobbico, in collaborazione con Unpli Pesaro Urbino, l’evento rappresenta da decenni un punto fermo delle festività natalizie nel territorio, grazie al forte coinvolgimento della comunità locale e alla passione di oltre 100 figuranti che animano con dedizione e cura ogni scena.

Il Presepe Vivente di Piobbico nasce da una ricerca storica avviata nei primi anni ’90 dalla locale scuola media con l’obiettivo di ricostruire fedelmente la narrazione della Natività, studiando usi, costumi e mestieri dell’epoca. Oggi, questa manifestazione rappresenta un fiore all’occhiello del Natale marchigiano: grazie all’impegno degli abitanti, della Pro loco e dell’Amministrazione comunale, ogni edizione unisce spiritualità, folklore, memoria storica e comunità, richiamando visitatori da diverse regioni e mantenendo viva una tradizione che affonda radici profonde.

Dal centro storico al borgo, fino alle scalinate che conducono al maestoso Castello Brancaleoni, i visitatori potranno percorrere un itinerario scenografico che rievoca la Natività, dall’Annunciazione alla corte di Erode, dal mercato all’arrivo dei Re Magi, e tante scene di vita quotidiana di oltre duemila anni fa. Artigiani, contadini, pastori, mercanti, tessitori, falegnami, vasai, lavandaie e molti altri, vestiranno i panni degli antichi mestieri e personaggi d’epoca, restituendo con realismo e suggestione la quotidianità e la spiritualità di un tempo.

Un’intera piazza del borgo ospiterà gli animali tradizionalmente presenti nel presepe, mentre le vie lastricate, le cantine in pietra, gli archi medievali e le torce illumineranno il percorso, creando un’atmosfera fatta di fascino e storia. Tra luci, torce, profumi d’altri tempi, mestieri antichi e devozione, sarà possibile riscoprire la magia del Natale nel cuore di un borgo che torna a parlare di storia, comunità e spiritualità.

L’appuntamento è per il 28 dicembre 2025, a partire dalle ore 17.30 (con ingresso scaglionato per garantire una fruizione ordinata e una buona visuale dei quadri viventi), percorso da Viale Marconi (ingresso) a Via Brancaleoni (uscita).

Ingresso gratuito per i bambini fino a 10 anni; 5 € fino 18 anni; 7 € dai 18 anni in su.

Per informazioni: 0722/986225 – 333/7922408 servizioturismo@comune.piobbico.pu.it piobbico.proloco@gmail.com