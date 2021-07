A San Giorgio di Pesaro la commedia dialettale “Questa Do’ la Mett…?”

0 Condividi Facebook Twitter

San Giorgio di Pesaro – Venerdì 23 luglio, ore 21:15, non perdetevi la splendida serata in piazza Garibaldi a San Giorgio di Pesaro – Terre Roveresche – con la mitica Compagnia “del Gallo”, una dei migliori gruppi di teatro amatoriale delle Marche, che rappresenterà la commedia dialettale “Questa do’ la mett…?”. Rappresentato con successo da qualche anno, lo spettacolo teatrale ha divertito migliaia di spettatori in numerose piazze del Centritalia, riscuotendo anche il favore della critica. I dieci attori che si avvicendano sulla scena danno vita a situazioni comiche particolarmente esilaranti, a volte paradossali, ma mai banali e tantomeno volgari. Un ringraziamento particolare da parte dell’Amministrazione Comunale va alla FITA (Federazione Italiana Teatro Amatoriale), al presidente Vincenzo Giampaoli e alla segretaria Brunella Quieti per la preziosa collaborazione, consolidata da tanti anni di rappresentazioni nei nostri territori.

Sintesi dello spettacolo: “Come sappiamo nella vita quotidiana è impegnativo un menage a due, figuriamoci quando il menage diventa a tre! Eh sì, perché Ugo ha due case, ma soprattutto ha due mogli. Ovviamente le signore ignorano l’una l’esistenza dell’altra, pur vivendo nella stessa provincia. Quindi, tra mille peripezie, il protagonista si divide tra le due mogli, visto che ha un lavoro dove i turni gli permettono di gestire i suoi orari e una preziosa agendina.

Tutto sembra filare liscio fino a quando una sera, di rientro dal turno di lavoro, investe una “misteriosa signorina”. Non sapendo cosa fare, chiede l’aiuto al suo bizzarro amico e vicino di casa.

È un susseguirsi di equivoci quando le mogli, visto il suo mancato rientro all’orario consueto, ne denunciano la scomparsa a due diversi commissariati.

A cosa porteranno le indagini…? E chi sarà la “misteriosa signorina”…?

Riusciranno Ugo e il suo amico Tullio a farla franca…?”

Lo scoprirete di persona, venerdì 23 luglio alle ore 21:15, in piazza Garibaldi a San Giorgio di Pesaro – Terre Roveresche. L’ingresso è libero.