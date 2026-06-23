A San Lorenzo in Campo torna “Mestieri e Mercanti” con l’avvincente “Contesa dei Mulini”

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San Lorenzo in Campo (PU) – Il centro storico di San Lorenzo in Campo si prepara a un vero e proprio tuffo nel passato. Sabato 27 e domenica 28 giugno 2026, va in scena “Mestieri e Mercanti”, un evento che unisce rievocazione storica, eccellenze enogastronomiche e la valorizzazione delle antiche tradizioni. L’iniziativa, che prenderà il via il sabato per concludersi la domenica sera, è realizzata grazie alla preziosa sinergia fra Amministrazione Comunale e Consulta delle Associazioni laurentine – circa dieci le associazioni del territorio coinvolte nell’organizzazione, la collaborazione di tanti volontari e figuranti, con la partecipazione de “La Pandolfaccia” di Fano, con il patrocinio di Confcommercio Marche Nord – Itinerario della Bellezza ed il supporto di diverse importanti realtà locali.

La manifestazione è stata presentata a Pesaro presso Confcommercio.

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“E’ un grande risultato per le comunità e i territori – ha esordito il direttore Agnese Trufelli – quando, dopo tanti anni, tornano questi eventi che uniscono storia, tradizioni e cultura, valorizzano le eccellenze locali e portano benefici alle attività economiche. Noi siamo molto contenti di collaborare alla promozione di ‘Mestieri e Mercanti’ che per due giornate animerà il bel centro storico laurentino, riqualificato dall’amministrazione”.

“E’ la 15esima edizione di ‘Mestieri e Mercanti’ – ha spiegato il sindaco Davide Dellonti – che torna dopo diversi anni di assenza. Una manifestazione tanto sentita dalla comunità che abbiamo voluto fortemente riproporre. Grazie a un grande lavoro di squadra, coordinato dalla consulta delle associazioni, ci siamo riusciti e ne andiamo molto orgogliosi. Abbiamo ideato un programma pensato per soddisfare tutti e di qualità. Sarà anche l’occasione per chi verrà a trovarci da fuori per scoprire le nostre tante bellezze, il nostro patrimonio storico artistico, a partire da musei, teatro e abbazia benedettina”.

“Siamo molto felici di questo ritorno – ha concluso l’assessore Gaia Cesaroni -. Crediamo fortemente nell’importanza di riscoprire le nostre tradizioni e valorizzare le eccellenze che vantiamo. Abbiamo cercato di coinvolgere tutta la comunità, a partire dalle tante associazioni. Le due giornate saranno arricchite da cortei storici, spettacoli di falconeria, giocoleria, duelli all’arme bianca e musiche e brindisi nelle cantine. Tra le novità la ‘Contesa dei Monelli’, giochi popolari pensati per divertire i più piccoli che contribuiranno al punteggio finale delle 4 Contrade nella Contesa della domenica”. Alla presentazione hanno partecipato anche l’assessore Giuseppe Bartolucci e Chiara Sabbatini, che sarà tra le protagoniste del corteo. L’apertura della manifestazione, prevista per Sabato 27 Giugno alle 17:00, sarà seguita dal magnifico Corteo Ducale lungo il Viale Regina Margherita sino alla Fontana della Pieve e Palazzo della Rovere, per poi lasciar spazio, dalle 17:30, alla “Contesa dei Monelli”. La serata proseguirà poi con la solenne apertura delle cantine per la cena, festeggiamenti e spettacoli nel borgo sino a notte inoltrata.

Domenica 28 Giugno il centro storico sarà di nuovo pronto ad accogliere turisti ed appassionati dalle 10:30. Alle 11:30 è prevista la Santa Messa nell’Abbazia Benedettina con i Signori della Rovere e la solenne benedizione dei Contradaioli pronti a cimentarsi nella Contesa dei Mulini, prevista per le 17:30.

Chi vorrà potrà pranzare e sostare nelle 5 cantine del centro, aperte anche per pranzo.

Durante le giornate sarà possibile immergersi nell’atmosfera dell’epoca osservando e curiosando i tanti banchi dei mercanti e maestranti che parteciperanno alla manifestazione. Dal pellicciaio al mastro cartaio, dal berrettaio al fornaio, decine di artigiani animeranno le vie del borgo con suoni, profumi e sapori di un tempo.

La Rievocazione: La Contesa dei Mulini

Cuore pulsante della manifestazione sarà la “Contesa dei Mulini”, prevista domenica pomeriggio 28 giugno, una spettacolare rievocazione storica in costume rinascimentale. L’idea fondante nasce da precise e affascinanti testimonianze storiche: gli Statuti storici di San Lorenzo in Campo e di San Vito offrono un ampio panorama di vita sulle castellanze dal XV al XVII secolo. I documenti rivelano come le attività dei mulini, funzioni pubbliche di vitale importanza, venissero regolarmente affidate al miglior offerente. A sfidarsi in una gara di abilità per sancire l’utilizzo dei mulini saranno i quattro rioni del Marchesato: San Lorenzo, San Vito, Montalfoglio e Miralbello.

La disputa è preceduta da una sfilata in costume rinascimentale per le vie del centro storico.

Le regole dettate al termine del corteo sono chiare: i quattro rioni, disponendo ognuno di una macina in pietra, si sfidano cercando di macinare più grano e farro possibile in un tempo stabilito di “un terzo d’ora” (20 minuti). Chi allo scadere avrà fornito più farina, sarà il vincitore della contesa. Sabato pomeriggio 27 giugno, preludio alla Contesa, ci saranno delle sfide dedicate ai più piccoli, sempre divisi per i 4 rioni, che concorreranno al punteggio finale della Contesa della domenica.

Gastronomia e Tipicità

Oltre al ricco e suggestivo spettacolo storico, “Mestieri e Mercanti” offre un variegato percorso enogastronomico per deliziare i palati dei visitatori. Le 5 cantine del centro, gestite in prima persona dai volontari delle associazioni locali, saranno aperte per accogliere i turisti a cena sia durante la serata di sabato che in quella di domenica. Inoltre, per chi desidera vivere l’atmosfera del borgo anche di giorno, le cantine saranno operative e pronte a servire pietanze anche a pranzo nella giornata di domenica. Sarà l’occasione perfetta per gustare le tipicità del territorio marchigiano e di San Lorenzo in Campo come la Bruschetta Sanvitese, il Castagnolo al Farro – entrambi insigniti della De.C.O. e quest’ultimo anche nell’elenco ufficiale delle tipicità marchigiane, e la famosa Crescia preparata dai volontari dell’AVIS, oltre alle tante altre tipicità locali con le eccellenze agroalimentari del territorio – Farro e Cipolla di Suasa su tutti.

Sarà l’occasione anche per visitare Abbazia Benedettina, Teatro Tiberini, Museo Archeologico del Territorio di Suasa, Museo Etnografico Africano, Stanza dei Francobolli, aperti per l’occasione.

Il programma completo e tutti i menù proposti dalle cantine sono visibili all’indirizzo www.mestieriemercanti.it e nei canali social ufficiali dell’evento.