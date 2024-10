A Senigallia dall’11 al 13 ottobre torna “Pane Nostrum – Il salone nazionale dei lievitati”

0 Condividi Facebook Twitter

Senigallia (AN) – Tutto pronto a Senigallia per accogliere la XXI edizione di “Pane Nostrum – il Salone Nazionale dei Lievitati”, appuntamento imperdibile per tutti i professionisti dell’arte bianca, presentato questa mattina in Regione nel corso di una conferenza stampa. Un evento di Confcommercio Marche Centrali e CIA Provincia di Ancona, che si è imposto a livello nazionale come punto di riferimento per gli addetti ai lavori e che punta quest’anno a superare le 50mila presenze dell’edizione 2023. Dal 11 al 13 ottobre, il Foro Annonario e le aree attigue diventeranno teatro di masterclass, convegni, show cooking e dimostrazioni dedicate al mondo della panificazione, della pasticceria, della pizzeria e della ristorazione, con protagonisti di rilievo del settore. E come ribadiscono gli organizzatori, Pane Nostrum si configura non più come un evento per i professionisti ma come l’evento dei professionisti, protagonisti in prima persona e attori anche nell’organizzazione e nella scelta delle tematiche da trattare.

LOCATION

Pubblicità

Cuore pulsante della manifestazione sarà il Foro Annonario, con attività dislocate anche in piazza Manni, tra stand, masterclass, incontri con gli esperti, show cooking e degustazioni.

Nell’area fiera B2B ci saranno gli spazi degli espositori (aziende e professionisti che porteranno materie prime, ingredienti, macchinari, attrezzature, arredamento, packaging e servizi) per far incontrare domanda e offerta e confrontarsi a livello tecnico sulle novità del settore e gli expertise nel campo dei lievitati.

Mentre nell’area B2C i visitatori potranno scoprire a acquistare i prodotti finali di panificatori, pizzaioli e pasticcieri, molti ottenuti anche da ingredienti alternativi come farine senza glutine o lieviti naturali, per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento alla salute e alla sostenibilità. In totale, tra le due aree, sono previsti circa 50 espositori provenienti da tutte le regioni d’Italia. Ci sarà un’aula Masterclass dove si svolgeranno corsi e laboratori rivolti prevalentemente ai professionisti, mentre il “Caffè con i Maestri”, nell’ex pescheria del Foro Annonario, ospiterà Storytelling, convegni, dibattiti, eventi editoriali, presentazioni di nuovi progetti e approfondimenti per esplorare il mondo agroalimentare partendo dalle origini, dalla semina fino al consumo, con un focus sulle novità e le nuove tendenze di mercato. Nella Temporary Bakery gli spettatori potranno assistere a originali show cooking e dimostrazioni tecniche da parte degli esperti nell’arte della panificazione.

DICHIARAZIONI:

FRANCESCO ACQUAROLI, PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONE MARCHE

Pane Nostrum è divenuto un evento di riferimento a carattere ultra regionale, c’è tanto interesse per un settore in continua evoluzione ma sempre radicato alle tradizioni dei territori. Per noi è un grande orgoglio perchè esalta un’eccellenza che parte dall’agricoltura e finisce sulla tavola. La nostra regione dal punto di vista cerealicolo dà un grande contributo alle politiche nazionali e la trasformazione di questo prodotto viene poi eseguita con grande professionalità e tantissime specialità. L’auspicio è della migliore riuscita di questa 21esima edizione.

MASSIMO OLIVETTI, SINDACO CITTA’ DI SENIGALLIA

Pane Nostrum rappresenta non solo un momento promozionale ma soprattutto un momento di grande riflessione dal punto di vista enogastronomico. La possibilità di avere qui nella città di Senigallia per tre giorni i professionisti dell’arte bianca rappresenta una grande opportunità anche dal punto di vista turistico, molte strutture ricettive sono ancora aperte e la richiesta è molto alta.

ANDREA MARIA ANTONINI, ASSESSORE REGIONE MARCHE

Fa piacere sottolineare la grande capacità di iniziativa di Confcommercio Marche Centrali che ripropone un evento che è diventato riferimento a livello nazionale. Senigallia stupisce per la capacità di intercettare iniziative di questo spessore, che hanno la forza di mettere insieme le competenze e attrarre anche un certo tipo di turismo legato al cibo e alla gastronomia

GIACOMO BRAMUCCI, PRESIDENTE CONFCOMMERCIO MARCHE

Si rinsalda il rapporto con il territorio, avremo con pane Nostrum una tre giorni legata al mondo dei lievitati e della panificazione, verrà coinvolta tutta la città e ci saranno tanti Maestri che cercheranno di rendere partecipe la platea delle proprie abilità. Un evento che mette in sinergia le Istituzioni con quello che il territorio può raccontare

MASSIMILIANO POLACCO, DIRETTORE GENERALE CONFCOMMERCIO MARCHE

Ci siamo avvicinati nel corso degli anni non solo alla panificazione ma anche alla pizzeria, alla pasticceria e alla ristorazione, ormai sono mondi che viaggiano insieme. Pane Nostrum sta diventando il punto di riferimento nazionale per i lievitati, dialoghiamo costantemente con i professionisti che vogliono essere aggiornati sulle novità del loro settore

LOREDANA CAMPITELLI, DIRETTORE CIA PROVINCIA DI ANCONA

Gli agricoltori hanno un ruolo essenziale e centrale in quanto produttori della materia prima, saremo a fianco dei panificatori per dargli valore. Il grano in quest’annata ha visto un incremento e abbiamo promosso “granai d’Italia” per tutelare il grano italiano e il grano marchigiano e di conseguenza la salute del consumatore

SIMONA ROMAGNOLI, ASSESSORE CITTA’ DI SENIGALLIA

Per noi Pane Nostrum è un evento chiave nell’ambito della strategia di destagionalizzazione, in grado di portare a Senigallia tante persone al di fuori della stagione balneare