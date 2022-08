A Serrungarina cicloturismo a tutto tondo con la Pedalata Ecologica alla Pera Angelica

0 Condividi Facebook Twitter

Serrungarina di Colli al Metauro (PU) – Si snoderà lungo tre percorsi e attraverserà borghi storici, campi, boschi e pereti per mettere in risalto i fantastici luoghi e paesaggi del territorio dell’ex Comune di Serrungarina, ora Colli al Metauro. Stiamo parlando della Pedalata Ecologica alla Pera Angelica in programma per domenica 4 settembre alle ore 8.30, organizzata dalla asd I Muli Stracchi con il patrocinio del Comune di Colli al Metauro e della Regione Marche. La pedalata, dedicata a quello che è il prodotto tipico del territorio e cioè la pera angelica, partendo dal centro storico di Serrungarina, lungo il percorso si ramificherà in tre itinerari che soddisferanno i gusti di ogni genere di cicloamatore: dal più allenato ai solo appassionati, per finire a coloro che sono in sella ad una e-bike. Infatti il giro corto prevede una distanza di 23km con un dislivello di circa 750mt, il giro lungo 35km con 1350mt ed infine il percorso “hero” di 49km e 1850mt di dislivello. Ad esclusione del giro più breve che “galleggerà” intorno a Serrungarina, il lungo e il percorso “hero” toccheranno anche i borghi di Bargni e Pozzuolo davvero molto caratteristici e tutti da scoprire con delle viste panoramiche sulle colline circostanti davvero belle. L’intento della asd I Muli Stracchi è infatti da sempre quello di promuovere e valorizzare il territorio e i suoi prodotti, facendoli visitare e degustare dalle centinaia di cicloamatori. Questi ultimi, oltre a pedalare lungo i percorsi, saranno “coccolati” dall’inizio alla fine. La mattina riceveranno una gustosa colazione, durante il giro saranno previsti due ristori, uno all’interno di un pereto ed uno nel borgo di Pozzuolo e, terminate le fatiche ciclistiche, a seconda del tipo di iscrizione effettuata, potranno partecipare al pasta party con tanto di musica live e visitare un piccolo mercatino di prodotti tipici del territorio partendo ovviamente dalla pera angelica, passando per l’olio, il miele e tanto altro. Insomma una domenica di cicloturismo a tutto tondo tra sport, borghi storici e buon cibo.

