In Abruzzo protagonisti gli Esordienti della SCD Alma Juventus Fano

Fano (PU) – Sono stati tra i protagonisti principali del Gran Trofeo Multidisciplinare All-Around gli Esordienti della SCD Alma Juventus Fano, che nell’atteso evento svoltosi a Sant’Egidio alla Vibrata (TE) hanno conquistato un primo posto con Simone Ringhini tra i 1° Anno ed un secondo con Marco Amadori tra i 2° Anno nella classifica generale individuale a tempo e sono giunti secondi nella graduatoria finale a punti a squadre dietro solamente alla fortissima Zero24 Cycling Team.

Una grossa soddisfazione per il DS Gabriele Gorini e per l’intera società del presidente Graziano Vitali, i cui ragazzi hanno dimostrato di sapersi destreggiare con abilità nelle quattro diverse prove affrontate ottenendo un contributo decisivo anche da chi non è salito sul podio. Da evidenziare, quindi, anche le prestazioni di Riccardo Agostini (quarto), Lorenzo Mancini (sesto), Federico Pogliaghi (settimo) e Martino Scarselli (ventesimo) tra i 1° Anno e di Kevin Piccioli ed Edoardo Smacchia tra i 2° Anno, misuratisi lo scorso weekend nella Cronometro e su Strada dopo essersi cimentati a giugno nella Mountain Bike e nel Tipo Pista.

Gli Esordienti il giorno di Ferragosto avevano peraltro gareggiato a Colfiorito (PG), dove Diego Giannetti, costretto poi per motivi di salute a saltare le ultime due prove del Gran Trofeo Multidisciplinare All-Around, si è rivelato il migliore dei suoi chiudendo decimo tra i 1° Anno nel 23° Trofeo Sagra della Patata Rossa. Nella stessa giornata gli Allievi fanesi dei DS Filippo Beltrami e Samuele Mancinelli hanno invece preso parte al Trofeo “Sirio Castellucci-Gara dell’Alta Valle Potenza” in ricordo di Arnaldo Lebboroni, Giovanni Grelloni e Mario Marinelli, una classica del periodo organizzata a Fiuminata (MC).

La competizione è stata di alto livello, testimonianza ne sia la vittoria andata al campione italiano in carica Brandon Fedrizzi della Forti e Veloci (TN) davanti al quotato Ruben Ferrari del GB Team Pool Cantù (CO). I portacolori della SCD Alma Juventus Fano non hanno però affatto sfigurato, tant’è che Samuele Uguccioni ha concluso in quinta posizione a margine di una bella e lunga fuga solitaria e Mirko Sgherri ha concluso sesto prevalendo nella volata del gruppo degli inseguitori. Positivo il lavoro di Tommaso Buscaglia ed Alessandro Baldelli, dodicesimo in rimonta Matteo Magnoni e ritirati Luca Conti, Andrea Antonioni e Youssef Dahani (gli ultimi due per forature).

Buoni risultati anche per i Giovanissimi del DS Giovanni Ambrosini, di scena a Talacchio (PU) al 3° Trofeo “Enzo Canuti”. Fra i G1 primo successo per Federico Guarini e settimo Rocco Ricci, fra i G2 sesto Mattia Cassiani tra i maschi ed affermazione per Ginevra Agostini tra le femmine, fra i G4 quarto Tommaso Dominici, quinto Davide Leonardi ed ottavo Marco Ringhini, fra i G5 quarto Sami Dahani e quinto Davide Giannetti e fra i G6 quinto Riccardo Violini.

