A Terre Roveresche un nuovo medico di medicina generale

Terre Roveresche (PU) – Premesso che è responsabilità della Regione Marche e dell’Ast n. 1 assicurare che i cittadini abbiano a disposizione un sistema di medicina territoriale efficiente, con un numero di operatori sanitari adeguato alle esigenze dell’utenza e che l’organizzazione degli ambulatori di medicina generale compete direttamente al medico di famiglia, l’Amministrazione comunale è impegnata nel cercare di risolvere o ridurre criticità e disagi che la popolazione sta subendo da alcuni mesi a questa parte.

La carenza numerica dei medici di medicina generale sul nostro territorio e le difficoltà riscontrate dai medici stessi nell’espletamento delle loro funzioni, sia in ragione del sovraccarico di pazienti che della mole di adempimenti burocratici ad essi affidati, si traducono infatti in notevoli e ingiusti disagi per i cittadini, tali da determinare una limitazione del diritto costituzionale alla salute. Per questo, il Comune di Terre Roveresche, in stretta collaborazione con l’Impresa Sociale Art. 32 E.T.S. e in accordo con l’Ast, ha intrapreso un percorso per mettere a disposizione del medico di famiglia e della comunità ulteriori risorse e servizi. Ciò, dopo che Art. 32 ha già fornito al medico i propri ambulatori attrezzati di via Fornace 94.

Nello specifico, per cercare di ridurre le criticità con cui i nostri concittadini debbono confrontarsi quotidianamente, la sinergia tra il Comune e l’Impresa Sociale Art. 32 E.T.S. mette a disposizione del medico di medicina generale arrivato nei giorni scorsi in sostituzione del professionista che ha scelto un’altra destinazione: l’infrastruttura e le attrezzature informatiche; il personale amministrativo dipendente che potrà coadiuvare il dottore nel disbrigo delle incombenze burocratiche; e anche il personale infermieristico dipendente che, sempre sotto l’organizzazione, le indicazioni e il controllo del medico di famiglia, potrà collaborare con quest’ultimo per la misurazione dei parametri, l’eventuale somministrazione di farmaci e vaccini e in altre mansioni, in maniera da fornire un servizio più snello ed efficiente all’utenza.

L’amministrazione comunale e l’Impresa Sociale Art. 32 ritengono che tali misure saranno in grado di migliorare il servizio erogato alla comunità e rimangono aperte ai suggerimenti che potranno venire dall’utenza per migliorare ulteriormente la situazione.

Contestualmente, il sindaco e l’intera amministrazione comunale stanno continuando a sollecitare gli organi preposti e i vertici sanitari, perché a Terre Roveresche si torni ad avere un numero adeguato di medici di medicina generale.