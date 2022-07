A Vallefoglia approvato il bando “Bonus Sociale Idrico Integrativo”

0 Condividi Facebook Twitter

Vallefoglia (PU) – Il Sindaco Sen. Palmiro Ucchielli e l’Assessore ai Politiche Sociali Dott.ssa Daniela Ciaroni comunicano che la Giunta Comunale ha approvato i criteri di accesso al “Bonus Sociale Idrico integrativo” – anno 2022. Il bonus idrico integrativo verrà assegnato in base alla graduatoria che verrà formulata fino all’esaurimento delle risorse disponibili messe a disposizione dall’Ente gestore Marche Multiservizi SPA pari all’importo di €. 10.020,00. L’importo del bonus idrico, precisa il Sindaco, ammonta ad €. 125,00 per ogni nucleo familiare ed è riconosciuto con riferimento ad un solo contratto di fornitura.

Per accedere alla graduatoria sono richiesti i seguenti requisiti:

Pubblicità

residenza anagrafica nel Comune di Vallefoglia da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando avvenuto il 15 luglio 2022;

avere cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, ovvero cittadini extracomunitario in possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno a lungo periodo;

essere titolare del contratto per l’utenza di fornitura idrica domestica residente ovvero essere titolare di fornitura domestica residenziale individuale in utenze aggregate (es. condominiali);

avere un indicatore ISEE ordinario in corso di validità dal quale risultino i seguenti parametri:

valore ISEE non superiore a €. 8.265,00; valore ISEE non superiore a €. 20.00,00 per nuclei con almeno 4 figli a carico; titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.

L’Amministrazione Comunale, precisa il Sindaco, formulerà una graduatoria in ordine crescente di valore ISEE osservando le priorità del valore ISEE più basso, dei nuclei familiari più numerosi e con maggior numero di minori. Le domande potranno essere presentate via PEC all’indirizzo comune.vallefoglia@emarche.it o via email, allegando copia del documento di identità, a educativi@comune.vallefoglia.pu.it entro la data di venerdì 2 settembre 2022.

Il bando e la relativa modulistica sono consultabili sul sito comunale www.comune.vallefoglia.pu.it

ESTENSIONE RETE IDRICA TALACCHIO – PONTEVECCHIO, LOC. MINIERA

Il Sindaco del Comune di Vallefoglia Sen. Palmiro Ucchielli e l’Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Ghiselli informano che Marche Multiservizi SPA ha comunicato che le somme derivate dalle sopravvenienze attive conseguenti dalla fusione per incorporazione di Megas Net Spa ammontanti per il nostro Comune ad €. 27.558,00 saranno impiegate per l’estensione della rete idrica in località “Miniera”, per collegare le abitazioni situate nella zona tra la frazione di Talacchio e Pontevecchio. Marche Multiservizi sta già predisponendo il progetto per poi procedere alla realizzazione dei lavori.