Acquaroli all’inaugurazione del reparto di psichiatria di transizione dedicato agli adolescenti

Ancona – “Siamo di fronte ad un servizio molto importante per la nostra regione che si rivolge ad una fascia, quella degli adolescenti, molto vulnerabile soprattutto in questo periodo pandemico e speriamo presto, post pandemico. Si tratta di un sostegno per tutte quelle famiglie che hanno difficoltà, fragilità o criticità in relazione ai ragazzi di questa età. Una risposta concreta del sistema sanitario pubblico ad una esigenza che purtroppo viene sempre più spesso manifestata dalla comunità”.

Lo ha detto il presidente della Regione Marche che questa mattina ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del Reparto di Psichiatria di Transizione agli Ospedali Riuniti di Ancona specializzato nel trattamento di disturbi legati al periodo dell’adolescenza e al passaggio all’età adulta. Il servizio si rivolge ai ragazzi tra i 14 e i 21 anni che in caso di necessità hanno a disposizione 4 posti letto + 1 per le emergenze.

