Ad Ancona il primo appuntamento ‘Finanza per la Crescita’

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Ancona – Le imprese marchigiane possono contare su un sistema di strumenti che favorisce investimenti, innovazione e accesso al credito, grazie a bandi e agevolazioni nazionali e regionali, spesso cumulabili nel rispetto della normativa vigente. Opportunità che sono state illustrate nel corso dell’incontro svolto ieri alla Loggia dei Mercanti ad Ancona, alla presenza dell’assessore regionale alle Attività produttive Giacomo Bugaro, del presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini e del responsabile di SVEM, Giorgio Menichelli. Presenti come relatori tecnici diverse realtà istituzionali, un dirigente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un’esperienza portata dal Friuli Venezia Giulia.

“La Giunta regionale – ha detto l’assessore Bugaro – ha attivato una serie di misure che vanno a comporre un panel di offerta sul credito e la finanza considerato uno degli asset principali per il sostegno alle imprese, risorse che dal 2024 hanno prodotto e produrranno con le nuove misure una leva finanziaria di finanziamenti superiore al mezzo miliardo di euro; se si aggiunge la leva finanziaria sviluppata dalla Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI che la Regione Marche ha attivato nel 2025, il valore dei finanziamenti attivati raggiunge i 700 milioni. Una mole di finanziamenti importanti per il sistema delle imprese che vivono un momento complesso a causa degli eventi geopolitici internazionali e le nuove tecnologie che influenzano la competitività in tutti i settori. La Regione intende restare vicino alle imprese e offrire non soltanto nuove misure e risorse finanziarie, ma anche strumenti conoscitivi e competenze necessarie per utilizzarle al meglio”. L’assessore ha poi anticipato che in autunno verranno attivate ulteriori misure nel settore del credito.

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A completare il confronto, le testimonianze di tre imprenditori marchigiani che hanno raccontato il loro percorso e le opportunità offerte da queste misure per sostenere la crescita delle proprie aziende.

I prossimi incontri: il 10 settembre a Macerata, il 1° ottobre 2026 a Pesaro, il 15 ottobre 2026 ad Ascoli Piceno e il 29 ottobre a Fermo, tutti presso la Camera di Commercio.